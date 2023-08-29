ЗСУ взяли окупантів у пастку у Бахмуті – Міноборони

ЗСУ мають успіх поблизу населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка та Андріївка

Під Бахмутом триває контрнаступ українських сил, окупанти опинилися у пастці. Російська загарбники не можуть вийти із міста. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафон.

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За її словами, українські захисники просуваються на південному фланзі Бахмутського напрямку.

«Там ми рухаємось по південному флангу. Ми вже й так вийшли на багато пануючих висот, і власне ворог там у пастці, тому що вони із Бахмута вийти не можуть і повноцінно по самому місту просуватись теж не можуть», – сказала Маляр.

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Заступниця міністра оборони наголосила, що поблизу населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка та Андріївка тривають запеклі бої. Як зазначила Маляр, ЗСУ на вказаному напрямку просуваються, там є успіхи.

Триває 552-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав п’ять ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.