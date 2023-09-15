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Росіяни знайшли лазівку, аби уникати конфіскації речей на кордоні ЄС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росіяни знайшли лазівку, аби уникати конфіскації речей на кордоні ЄС
Росіяни шукають варіанти, як обійти санкції ЄС
фото з відкритих джерел

Що стосується закону про конфіскацію автомобілів, то, як стверджують росіяни, уже з'явилася послуга, як обійти цей закон

Не встигла Єврокомісія підтвердити рішення про конфіскацію у росіян санкційних речей, що в'їжджають до Європи, як громадяни країни-агресорки знайшли спосіб уникнути конфіскації на кордоні Єврозони. Про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначимо, представник Єврокомісії Даніел Шерідан Феррі уточнив, що країни ЄС можуть не конфіскувати особисті речі громадян Росії, які в'їжджають до Євросоюзу, навіть якщо якісь із них перебувають у «чорному списку». Поки що випадків конфіскації на митниці особистих речей – одягу, смартфонів тощо – не було.

«На митниці автомобілі, ноутбуки, мобільні телефони та інші вироби, які увійшли до списку, відбирати не будуть, просто з ними можуть не впустити до Євросоюзу. Відібрати можуть тільки якщо спробуєш ввезти таємно. На митних пунктах зазвичай є камери зберігання, де можна залишити товар, але якщо цю норму почнуть застосовувати скрізь, то, боюся, дуже скоро ці камери будуть заповнені», – пояснив російський митний юрист Сергій Мрачковських. Він радить росіянам про всяк випадок поки що брати у закордонні поїздки недорогі телефони та ноутбуки – щоб у разі чого не було шкода чи купувати необхідне вже в ЄС.

Що стосується закону про конфіскацію автомобілів, то, як стверджують росіяни, уже з'явилася послуга, як обійти цей закон. «Укладаєш у Росії договір купівлі-продажу автомобіля з громадянином Євросоюзу і все – автомобіль уже не підпадає під дію заборони. А росіянин їде на ньому за дорученням. Ось подивимося, як на практиці це реалізовуватиметься, але тут, начебто все чисто, не підкопаєшся» – каже Мрачковських.

За інформацією ЗМІ, вже були випадки у Німеччині, коли людина, яка в'їхала з Росії з російськими номерами, яка проживала там і вже почала процедуру з отримання громадянства, позбавлялася автомобіля. Нагадаємо, у відповіді німецької митниці російському туристу офіційно заявили: Німеччина не робитиме винятку з санкцій ЄС для росіян, які в'їжджають до країни, – будь-які товари, що підпадають під ембарго, в принципі можуть бути конфісковані.

Нагадаємо, громадяни Росії, які намагаються перетнути кордон Європейського союзу, можуть втратити свої власні автомобілі, смартфони, ноутбуки та інші цінні речі. Це стало наслідком введення нових правил після посилення санкцій ЄС проти Росії в липні цього року. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

У цьому документі зазначено, що зараз, відповідно до стандартів ЄС, ввезення власного автотранспорту росіянами вважатиметься незаконним імпортом. Таким чином, будь-який транспортний засіб, який в'їжджається, буде конфісковано, незалежно від мети та тривалості перетину кордону. Крім того,  у громадян РФ можуть вилучити косметику, валізи, ноутбуки і мобільні телефони.

Раніше повідомлялося, що росіянам, які подорожують до Європейського Союзу, доведеться платити більше за отримання візи та долати додаткові бюрократичні труднощі, щоб отримати короткострокову візу. 

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Теги: поради росіяни кордон послуги автомобіль закон ембарго Єврокомісія Німеччина

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