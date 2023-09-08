В Україні оголошена повітряна тривога

Громадянам слід негайно пройти в укриття

Станом на ранок 8 вересня у Києві оголошена повітряна тривога. Згодом тривога поширилася і на інші області країни. За повідомленням моніторингових телеграм-каналів тривогу оголошено через зліт винищувачів Міг-31л з аеропорту «Саваслейка».

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Триває 562-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.

Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. За добу ворог завдав сім ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.