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«Раніше тут кипіло життя»: журналіст показав, який вигляд має Бахмут після приходу Росії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Раніше тут кипіло життя»: журналіст показав, який вигляд має Бахмут після приходу Росії
Місто на Донеччині після приходу окупантів перетворилось на суцільні руїни
фото: dw

Моторошні кадри міста, де колись вирувало мирне життя 

Місто Бахмут на Донеччині після приходу окупантів перетворилось на суцільні руїни, які показав журналіст Денис Казанський.

«Колишнє місто Бахмут. Після приходу Росії на місці, де раніше кипіло життя, залишилися лише безглузді безлюдні руїни, що заростають бур'яном», - написав журналіст.

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Раніше ми писали, що бійці Сил спецоперацій Збройних сил України вполювали склад окупантів на Бахмутському напрямку. На складі зберігалися керовані ракети 9М127 «Віхрь», які окупанти запускають із гвинтокрилів Ка-50 та Ка-52. Під час ведення аеророзвідки операторами ССО було виявлено скупчення техніки та боєприпасів. В результаті скоординованих дій артилерійськими засобами Сил оборони завдано ураження по визначених цілях.

Нагадаємо, триває 569-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. В ході штурмових дій ЗСУ оволоділи Андріївкою Донецької області.

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Теги: журналіст місто руїни Бахмут

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