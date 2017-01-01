Чому Україна має підтримати США і відкрити дипломатичну установу в Єрусалимі

В моменти таких криз і проявляються справжні союзники

Мовою оригіналу На этой неделе администрация Трампа приняла глобальную внешнеполитическую инициативу - посольство США будет размещено в Иерусалиме - фактической столице Израиля. Статус Иерусалима с 1967 года считается спорным, и большинство стран мира не признают его столицей Израиля. Арабские государства по-прежнему считают, что придет время и

В моменти таких криз і проявляються справжні союзники

Мовою оригіналу

На этой неделе администрация Трампа приняла глобальную внешнеполитическую инициативу - посольство США будет размещено в Иерусалиме - фактической столице Израиля. Статус Иерусалима с 1967 года считается спорным, и большинство стран мира не признают его столицей Израиля.

Арабские государства по-прежнему считают, что придет время и им удастся получить хотя бы часть Иерусалима и прилегающих территорий, поэтому статус столицы является разменной монетой, одним из участком фронта противостояния с Израилем.

Администрация президента Трампа наконец решила совершить прорыв и четко обозначить свою позицию на Ближнем Востоке - размещение посольства сверхдержавы означает признание столичного статуса де-факто.

Это решение вызвало резкую консолидацию всех антиамериканских и проарабских сил в ООН.

Украина не поддержала резолюцию ООН о признании статуса Иерусалима как столицы.

Однако Украина не поддержала резолюцию ООН, которая осуждает решение США разместить посольство в Иерусалиме.

Эти события вызвали мощный кризис и столкновения на Ближнем Востоке. Система безопасности, архитектором которой является Вашингтон, серьезно поколеблена и испытывает огромное давление.

На мой взгляд, в моменты таких кризисов как раз и проявляются настоящие союзники.

Признание Иерусалима это сейчас уже не вопрос отношений Украины с Израилем. В данный момент это вопрос отношений с США. И в этой ситуации надо заявить всеми доступными методами солидарную позицию Украины в поддержку Америки, даже если это вызовет проблемы в наших отношениях с некоторыми арабскими странами.

США - наш стратегический союзник, который активно влияет на процессы преобразований в Украине. Поддержка США в войне за независимость является наиболее последовательной и масштабной. США играет ключевую роль в системе НАТО, а интеграция в этот блок, получение максимально высокого статуса участия в НАТО являются основным приоритетом украинской политики безопасности и обороны.

Поддержка США является одним из важнейших факторов, который позволит в ближайшей перспективе поднять на более высокий уровень украинско-американское сотрудничество, а также сотрудничество с НАТО.

Трамп решительно идет на эскалацию накопившихся за десятки лет внешнеполитических кризисов. США четко обозначили позицию по российско-украинской войне, и без каких-либо колебаний прессингуют Путина.

На мой взгляд, не голосование Украины за антиамериканскую декларацию - это мудрый шаг.

Но честно говоря, хотелось еще и организационных решений.

Риски есть всегда. Но ок, давайте обойдемся без деклараций и громких слов. мы еще слишком слабы, чтобы наше мнение приобрело резонанс.

И, допустим, перенос посольства в Иерусалим для нас - слишком радикальная на данный момент мера.

Но полагаю, что если молча и без сообщений перенести в Иерусалим консульство Украины в Израиле, это был бы значимый знак поддержки.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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