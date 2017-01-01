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    Думки вголос

    Чому Україна має підтримати США і відкрити дипломатичну установу в Єрусалимі

    В моменти таких криз і проявляються справжні союзники
    Мовою оригіналу На этой неделе администрация Трампа приняла глобальную внешнеполитическую инициативу - посольство США будет размещено в Иерусалиме - фактической столице Израиля. Статус Иерусалима с 1967 года считается спорным, и большинство стран мира не признают его столицей Израиля. Арабские государства по-прежнему считают, что придет время и
    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Вчора, 12:27
    • Розсилка

    В моменти таких криз і проявляються справжні союзники

    Мовою оригіналу

    На этой неделе администрация Трампа приняла глобальную внешнеполитическую инициативу - посольство США будет размещено в Иерусалиме - фактической столице Израиля. Статус Иерусалима с 1967 года считается спорным, и большинство стран мира не признают его столицей Израиля.

    Арабские государства по-прежнему считают, что придет время и им удастся получить хотя бы часть Иерусалима и прилегающих территорий, поэтому статус столицы является разменной монетой, одним из участком фронта противостояния с Израилем.

    Администрация президента Трампа наконец решила совершить прорыв и четко обозначить свою позицию на Ближнем Востоке - размещение посольства сверхдержавы означает признание столичного статуса де-факто.

    Это решение вызвало резкую консолидацию всех антиамериканских и проарабских сил в ООН.

    Украина не поддержала резолюцию ООН о признании статуса Иерусалима как столицы.

    Однако Украина не поддержала резолюцию ООН, которая осуждает решение США разместить посольство в Иерусалиме.

    Эти события вызвали мощный кризис и столкновения на Ближнем Востоке. Система безопасности, архитектором которой является Вашингтон, серьезно поколеблена и испытывает огромное давление.

    На мой взгляд, в моменты таких кризисов как раз и проявляются настоящие союзники.

    Признание Иерусалима это сейчас уже не вопрос отношений Украины с Израилем. В данный момент это вопрос отношений с США. И в этой ситуации надо заявить всеми доступными методами солидарную позицию Украины в поддержку Америки, даже если это вызовет проблемы в наших отношениях с некоторыми арабскими странами.

    США - наш стратегический союзник, который активно влияет на процессы преобразований в Украине. Поддержка США в войне за независимость является наиболее последовательной и масштабной. США играет ключевую роль в системе НАТО, а интеграция в этот блок, получение максимально высокого статуса участия в НАТО являются основным приоритетом украинской политики безопасности и обороны.

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    Поддержка США является одним из важнейших факторов, который позволит в ближайшей перспективе поднять на более высокий уровень украинско-американское сотрудничество, а также сотрудничество с НАТО.

    Трамп решительно идет на эскалацию накопившихся за десятки лет внешнеполитических кризисов. США четко обозначили позицию по российско-украинской войне, и без каких-либо колебаний прессингуют Путина.

    На мой взгляд, не голосование Украины за антиамериканскую декларацию - это мудрый шаг.

    Но честно говоря, хотелось еще и организационных решений.

    Риски есть всегда. Но ок, давайте обойдемся без деклараций и громких слов. мы еще слишком слабы, чтобы наше мнение приобрело резонанс.

    И, допустим, перенос посольства в Иерусалим для нас - слишком радикальная на данный момент мера.

    Но полагаю, что если молча и без сообщений перенести в Иерусалим консульство Украины в Израиле, это был бы значимый знак поддержки.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    США НАТО Ізраїль ООН посольство
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