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    Президент Куби Рауль Кастро зібрався у відставку

    Загальні вибори на Кубі призначено на 19 квітня 2018 року, після яких 86-річний Кастро передасть владу обраному президенту
    Згідно з рішенням Національної асамблеї народної влади Куби, президент Куби Рауль Кастро піде у відставку в квітні 2018 року. Кубинські депутати продовжили термін повноваження Кастро з лютого до квітня у зв'язку з руйнуваннями, викликаними ураганом у вересні, повідомляє AFP. Загальні вибори на Кубі призначено на 19 квітня 2018 року, після яких
    • Вчора, 07:53
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    Загальні вибори на Кубі призначено на 19 квітня 2018 року, після яких 86-річний Кастро передасть владу обраному президенту

    Згідно з рішенням Національної асамблеї народної влади Куби, президент Куби Рауль Кастро піде у відставку в квітні 2018 року.

    Кубинські депутати продовжили термін повноваження Кастро з лютого до квітня у зв'язку з руйнуваннями, викликаними ураганом у вересні, повідомляє AFP.

    Загальні вибори на Кубі призначено на 19 квітня 2018 року, після яких 86-річний Кастро передасть владу обраному президенту.

    Нагадаємо: Рауль Кастро взяв на себе керівництво державою в 2006 році, ставши наступником свого старшого брата Фіделя - лідера кубинської революції 1959 року.

    Як повідомлялося, у вересні ООН дала старт реалізації свого плану допомоги населенню острова Куба, за яким пронісся руйнівний ураган «Ірма». Він знищив інфраструктуру значної частини країни.

    вибори ООН Куба Кастро
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