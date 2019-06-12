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    Думки вголос

    Молодіжна збірна України з футболу показала, що в спорті та в житті можливе все

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Молодіжна збірна України з футболу показала, що в спорті та в житті можливе все

    Ці хлопці можуть увійти в історію світового футболу: тоді вже радості не буде меж

    Мовою оригіналу

    В матче с одним из грандов мирового футбола - Италией, они вышли вперед. Но на 79-й минуты с поля был удален наш основной защитник. И на 91-й минуте итальянцы забили гол! Однако благодаря видеоповтору VAR гол был отменен - победа! Украина драматично победила Италию 1:0, проявив невероятный характер, мастерство и волю! Как же здорово такое писать.

    Наш тренер Александр Петраков вывел сборную Украины до 20 лет в финал юношеского Чемпионата мира по футболу в Польше.

    На групповом этапе они обыграли сборную США, затем Катара, сыграли вничью с Нигерией. В 1/8 выбили Панаму, в 1/4 - Колумбию, а сегодня - Италию.

    15 июня в Лодзи в 19.00 (по нашему времени) пройдет финал ЧМ - Украина сыграет с Южной Кореей.

    Нет сейчас никаких оснований для эйфории, они совершили достижение, но они могут войти в историю мирового футбола, и вот тогда радости не будет границ. Но Петраков и его команда достойны огромного уважения - они не испугались, они доказали свой профессионализм и смелость в столкновении с фаворитами, они показали, что в жизни и в спорте возможно все.

    15 июня надо за них «болеть». Спасибо!

    Джерело: блог Юрія Бутусова

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