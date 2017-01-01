Обережно, фейк! Чи скасовуватиме Кабмін підвищення зарплати військовим?

Шановні друзі, довіряйте достовірним джерелам інформації, не піддавайтеся паніці

Мовою оригіналу Важно! Разоблачение фейка. Относительно повышения зарплат военнослужащим всех силовых структур согласно постановлению 704 Кабмина. Вчера по интернету («Украинские новости», «Корреспондент») начали разгонять информацию, что отменяют повышение зарплат военнослужащим, предусмотренное с 1 января 2018-го года,

Шановні друзі, довіряйте достовірним джерелам інформації, не піддавайтеся паніці

Мовою оригіналу

Важно! Разоблачение фейка. Относительно повышения зарплат военнослужащим всех силовых структур согласно постановлению 704 Кабмина. Вчера по интернету («Украинские новости», «Корреспондент») начали разгонять информацию, что отменяют повышение зарплат военнослужащим, предусмотренное с 1 января 2018-го года, что якобы на заседании Кабмина с голоса проголосовали и отменили повышение.

Информация сенсационная и шоковая, поэтому не удивительно, что она разлетелась широко. Согласно 704-му постановлению зарплаты военнослужащих впервые в истории Украины начнут отвечать реальному прожиточному минимуму. разумеется, резонанс от информационной волны возник огромный, ведь многие люди любой вброс воспринимают не критично. 704-е постановление имеет огромное значение для сохранения дееспособности государства, это реально огромное достижение правительства (и этим можно будет гордиться, если выплаты всем начнутся реально, и инфляция будет сдержана, и не сожрет повышение).

Я посмотрел с утра видеозапись заседания вчерашнего Кабмина, она общедоступна:

Каждый может посмотреть всю запись целиком.

Начинается обсуждение пенсионных вопросов бюджета на 1.27.30, а на 1.30.27 Гройсман дает слово министру соцполитики Андрею Реве, который однозначно говорит: повышение зарплат военнослужащим с 1 января 2018-го сохраняется! Специально подчеркивает - чтобы не было никаких двойных толкований.

У меня уже весь мессенджер забит вопросами военных. Уважаемые друзья, доверяйте уважающим себя источникам информации, не поддавайтесь панике. «Цензор» будет детально освещать реализацию 704-го постановления на практике, это важнейший вопрос, всю информацию разместим. Будут малейшие изменения - сразу поставим в главные события, вопрос важнейший.

На данный момент никаких изменений в тексте постановления 704 Кабмина на сайте КМ нет: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287238, повышение зарплат предусмотрено с 1-го января 2018-го года.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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