Володимир Зеленський вніс зміни до указу про підтримку культури

Документ доповнили словами «об'єктів культурного призначення»

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу «Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму». Документ доповнили.

Відповідний указ оприлюднили на сайті президента.

Згідно з новим нормативним актом, у пункті 1 статті 1 абзац перший після слів «збереження культурної спадщини« доповнюється словами «об'єктів культурного призначення».

А третій абзац має бути викладений в такій редакції: «розроблення та затвердження порядку відбору проєктів ремонтно-­реставраційних та консерваційних робіт стосовно пам'яток культурної спадщини, у тому числі замків, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексів, проєктів із реконструкції, будівництва, благоустрою інших об'єктів культурного призначення, які будуть реалізовані в рамках програми «Велике будівництво», сприяння розробленню необхідної проєктної та іншої документації та проведенню робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування відповідних об'єктів».

Зазначається, що новий Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 18 серпня 2020 року підписав Указ «Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму».

Документ має на меті сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяризації та ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини, підтримки креативної економіки.