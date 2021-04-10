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    Грузія хоче повернути свого посла до України

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    Зурабішвілі закликала уряд країни проявити солідарність з українським народом - Грузія хоче повернути свого посла до України

    Зурабішвілі закликала уряд країни проявити солідарність з українським народом

    «Грузія вітає поглиблення відносин між НАТО і Україною» – президент Грузії

    Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала уряд країни проявити солідарність з українським народом і повернути грузинського посла до Києва.

    Про це йдеться в тексті виступу глави держави, оприлюдненому на сайті президента Грузії у п’ятницю, 9 квітня.

    «Я не хочу закінчувати цей виступ сьогодні, 9 квітня, в день зміцнення нашої незалежності, без згадки нинішньої боротьби наших українських друзів і проявлення солідарності з ними! Вважаю, що сьогодні в знак солідарності необхідно негайно повернути посла до Києва», – заявила президент.

    Відзначимо, раніше заяву у зв’язку з загостренням на Донбасі ухвалив і комітет парламенту Грузії із зовнішніх зв’язків. Дипломати висловили рішучу підтримку суверенітету і територіальній цілісності України.

    Крім того, в заяві говорилося, що Грузія вітає поглиблення відносин між НАТО і Україною і підтримує більш активну участь Північноатлантичного союзу у Чорноморському регіоні як фактор підвищення стабільності.

    Нагадаємо, 8 травня 2020 року, Грузія відкликала свого посла в Україні через призначення Михайла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення грузинської влади – помилка.

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    Теги: НАТО Грузія Володимир Зеленський президент уряд Саломе Зурабішвілі
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