Грузія хоче повернути свого посла до України

«Грузія вітає поглиблення відносин між НАТО і Україною» – президент Грузії

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала уряд країни проявити солідарність з українським народом і повернути грузинського посла до Києва.

Про це йдеться в тексті виступу глави держави, оприлюдненому на сайті президента Грузії у п’ятницю, 9 квітня.

«Я не хочу закінчувати цей виступ сьогодні, 9 квітня, в день зміцнення нашої незалежності, без згадки нинішньої боротьби наших українських друзів і проявлення солідарності з ними! Вважаю, що сьогодні в знак солідарності необхідно негайно повернути посла до Києва», – заявила президент.

Відзначимо, раніше заяву у зв’язку з загостренням на Донбасі ухвалив і комітет парламенту Грузії із зовнішніх зв’язків. Дипломати висловили рішучу підтримку суверенітету і територіальній цілісності України.

Крім того, в заяві говорилося, що Грузія вітає поглиблення відносин між НАТО і Україною і підтримує більш активну участь Північноатлантичного союзу у Чорноморському регіоні як фактор підвищення стабільності.

Нагадаємо, 8 травня 2020 року, Грузія відкликала свого посла в Україні через призначення Михайла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення грузинської влади – помилка.

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