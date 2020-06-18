ДБР: справу проти Порошенка через Томос відкрили за заявою прихожан УПЦ КП



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Справа щодо Томосу надійшла у Держбюро розслідувань від СБУ

У Держбюро розслідувань підтвердили існування справи через Томос

Державне бюро розслідувань здійснює слідство у справі щодо можливих незаконних дій вищих посадовців, які вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні Помісної церкви.

Про це у коментарі «Укрінформу» повідомив представник пресслужби ДБР Максим Білоусенко.

«6 листопада 2019 року СБУ розпочато розслідування за заявою прихожан Київського патріархату УПЦ на незаконні дії ряду вищих посадових осіб, які вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ. Надалі СБУ справу передано для розслідування в ДБР. Слідство у справі проводиться», - сказав Білоусенко.

Зазначимо, що колишній народний депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін заявив, що це він став ініціатором нової справи проти п'ятого президента Петра Порошенка через Томос.

Як повідомлялося, експрезидент Петро Порошенко у четвер під Печерським райсудом заявив, що щодо нього відкрито ще одне кримінальне провадження — щодо розпалювання релігійної ворожнечі через отримання Україною Томосу.

Згодом суд у справі Порошенка перенесли на 1 липня.

У четвер ввечері генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила про закриття трьох справ проти Порошенка.

Зазначимо, що Помісна українська церква також зробила заяву на підтримку Порошенка.

Як відомо, 5 січня 2019 року у Стамбулі відбулася церемонія передачі томосу про автокефалію об’єднаної Української православної церкви митрополитові Київському і всієї України Епіфанію. На церемонії передачі томосу також було присутнє керівництво України на чолі з п’ятим президентом Петром Порошенком.

До слова, Патріарх Варфоломій вважає надання автокефалії Українській церкві головною подією року.