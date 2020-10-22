Історія з Навальним радикалізує ситуацію з «Північним потоком-2»

Юрій Федоренко Експерт з питань суспільної комунікації

Юрій Федоренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фактично європейські еліти повинні або однозначно підтримати проєкт, або його заморозити чи повністю зупинити

Північний потік. Голка Чахлика.

Справа Навального і без гучних санкцій завдала удару по інвестиційному клімату і економічної привабливості Росії, навіть якщо така взагалі була...

Зустріч Меркель з Навальним не випадкова, хочь вона і носила виключно світський характер. Макрон і Меркель - два центральних персонажі, які є провідниками інтересів Росії в Європі. Пов'язано це з тісними економічними зв'язками і спільними бізнесами. І це не тільки «Північний потік - 2». Все набагато складніше і працює вже не одне сторіччя за принципом: війна війною, а бізнес за розкладом. Однак за останні тижні відносини Макрон/Меркель з Путіним настільки погіршилися, що європейські партнери Росії пішли на сливи через ЗМІ спочатку приватної розмови Путіна-Макрона, а потім і розкриття зустрічі Меркель з Навальним. Це були сигнали, і в Кремлі, очевидно, їх зрозуміли.

Отруєння О. Навального - це лише одна із багатьох спроб ліквідувати опонентів Володимира Путіна як на території Росії, так і в європейських країнах. Було підтверджено, що під час трьох таких спроб було застосовано «Новачок» - хімічну речовину, використання якої контролюється державою, та на яку розповсюджується міжнародна заборона. Втім мали місце й інші пов’язані з РФ вбивства, в числі яких отруєння двох болгарських бізнесменів та розстріл громадянина Грузії в одному з парків Берліна.

Це не дії якихось міфічних злочинних елементів, а частина стратегії режиму В. Путіна, яка має на меті залякати та змусити мовчати людей, які не погоджуються з ним та сміють протистояти йому. Подивіться, як ожила російська інформаційна машина - на офіційних та прихованих медіаплатформах було розміщено більше 1000 публікацій, а всі російські високопосадовці підключилися та намагалися заплутати ситуацію та збентежити аудиторію. Голова комісії Держдуми з розслідування фактів втручання в справи РФ ззовні Василь Піскарьов в ході спілкування з колегами з бундестагу заявив про неприпустимість використання провокацій у справі Олексія Навального як приводу для санкцій і підриву двосторонніх відносин. Провокацій!

В. Путін сам зателефонував французькому президенту Еммануелю Макрону та сказав йому, що це О. Навальний себе отруїв. Макрон небезпідставно відчув, що така заява ображає його інтелект. Але такий тон ведення розмови повністю відображає плани РФ та її впевненість у тому, що їй дозволено робити все що завгодно задля сіяння смути, ведення деструктивної діяльності та порушення міжнародних норм та законів у зручних для неї випадках. Росіяни брешуть в обличчя європейців та очікують - навіть вимагають - від них поступливості.

Європа стомилась від брехні та погроз з боку Росії. Польща оштрафувала «Газпром» на 29 млрд злотих ($ 7,6 млрд) за будівництво «Північного потоку - 2» без згоди антимонопольного органу Польщі. Європейські партнери СП-2 (Engie Energy, Uniper, OMV, Shell і Wintershall) повинні розірвати партнерську угоду з «Газпром» і також виплатити штрафи в розміні 10% річного обороту. Зрозуміло, «Газпром» оскаржить рішення польського регулятора.

Міжнародна група клубів взаємного страхування судновласників (IGP & I) в світлі санкцій вирішила не надавати страховку для судів, задіяних у будівництві газопроводу «Північний потік-2».

Після того, як Німеччина виявила, що російського опозиціонера Олексія Навального було отруєно «Новачком», було підняте логічне питання щодо тимчасової або повної зупинки будівництва «Північного потоку-2».

Саме тому питання повної зупинки будівництва «Північного потоку-2» має бути розглянуте. Менш радикальні заходи вживалися до цього - втім вони не вплинули на поведінку Росії. Європі потрібно значно підвищити плату для Росії за її деструктивну діяльність настільки, щоб Кремль прийняв рішення припинити свої злочинні дії та перестав здійснювати хакерські атаки проти законодавчих установ, наповнювати ЗМІ своєю дезінформацією, втручатися у вибори та експортувати насилля. Варто розглядати й інші спільні заходи європейських країн, втім зупинка будівництва «Північного потоку-2» стане дуже чітким та рішучим меседжем Кремлю.

Історія з Навальний радикалізує ситуацію з «Північним потоком».

Фактично європейські еліти повинні або однозначно підтримати проект, або його заморозити чи повністю зупинити. Історія з Навальним скоротила до нуля терміни і варіанти домовленостей Європи з Росією. Тепер вони повинні визначати позицію тут і зараз. Час прийшов!

Джерело: блог Юрія Федоренка

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