Глава МЗС назвав умову для проведення виборів в ОРДЛО

Дмитро Кулеба: Головна умова для проведення виборів в ОРДЛО проста - повернення територій під контроль України

Вибори можуть відбутись після відновлення контролю України над непідконтрольною територією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав умови для проведення виборів на окупованих територіях. Про це міністр заявив на брифінгу.

«Вибори на окупованих територіях можуть відбутися після відновлення контролю України над непідконтрольною територією, ці вибори мають відбутися за українським законодавством, третє – ці вибори мають відбутися за стандартами ОБСЄ і нарешті – під наглядом місії БДІПЛ ОБСЄ», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, що Україна пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори – Кравчук.

5 листопада цей план України буде направлено координатору ТКГ, спецпредставникові чинного голови ОБСЄ Гайді Грау.

Із 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

Росія продовжує підживлювати війну на Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.

До слова, тристороння контактна група узгодила нові точки розведення сил на Донбасі.