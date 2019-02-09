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    Думки вголос

    Позов Порошенка до BBC: брешуть усі, навіть ті, на кого ми звикли рівнятися

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Розсилка
    Петро Порошенко - Позов Порошенка до BBC: брешуть усі, навіть ті, на кого ми звикли рівнятися
    Петро Порошенко

    Наступним разом сто разів подумають перш, ніж писати про нас всяку фігню

    Порошенко виграв суд у ВВС. Пам'ятаєте розслідування цієї корпорації, в якому ішлося про те, що президент України заплатив колишньому адвокату Трампа Майклу Коену 600 тисяч доларів за можливість зустрітися з президентом США? Тоді металися гнівні блискавки з викриттям корупційного президента, мовляв, країну зганьбив, такий сякий. 

    А ваш покірний слуга тепер задоволено відзначає, що він не піддався загальній істериці, проаналізував публікацію і виявив, що вона непереконлива. Я тоді написав статтю про це. Мало того, були підстави вважати, що Порошенка намагаються використати у внутрішньо американській боротьбі з Трампом. 

    Доказовість того розслідування грунтувалася на свідченнях двох анонімних джерел. Я досить уважно відстежую публікації західної преси і переконався, що з посиланням на анонімні джерела там пишуть стільки всяких нісенітниць, що на голову не налазить. Просто далеко не всі політики подаюуть на ЗМІ до суду. А Порошенко подаві виграв. 

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    Тож, висновок, який ми маємо зробити: брешуть усі, навіть ті, на кого ми звикли із захопленням рівнятися - ВВС, CNN, Вашингтон пост, Нью-Йорк таймс. Просто там іде своя політична боротьба і ЗМІ беруть в цьому активну участь. І наші хвороби в інформаціному секторі - це не лише наші хвороби, а й всіх світових ЗМІ. 

    Додам іще своє припущення щодо того, чому ВВС надрукувала такий легковажний матеріал. Можливо, тому, що вони звикли: тут країна папуасів ))), де, роззявивши рота слухають кожен пук із Заходу, і ніхто не припускав, що можуть і заперечити. А команда Президента України взяла це і зробила. Чим мене особисто дуже потішила. Бо мова йшла не лише персонально про Порошенка, а й про Україну як таку. Наступним разом сто разів подумають перш, ніж писати про нас всяку фігню.

    Джерело: блог Юрія Луканова

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