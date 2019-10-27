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    Події в Україні

    Сенцов відреагував на висловлювання Зеленського в Золотому: «Сором за президента і гордість за добровольця»

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    Сенцов відреагував на висловлювання Зеленського в Золотому: «Сором за президента і гордість за добровольця»

    Хочеться сказати військовим спасибі за те, що у нас усе ще є своя країна – Сенцов

    Колишній політв’язень Олег Сенцов розкритикував поведінку президента і подякував військовим за те, що «у нас усе ще є своя країна».

    Про це Сенцов написав на своїй сторінці у Facebook.

    Колишній в’язень Кремля, український режисер Олег Сенцов заявив, що йому соромно за президента України Володимира Зеленського після оприлюдненого відео, на якому той спілкувався з добровольцем у Золотому.

    «Переглянув учорашнє гучне відео стендапу із серії #янелох. У результаті: сором за президента і гордість за добровольця. Не пишу про військових, тому що не відчуваю на це морального права, адже не був на війні. Хочеться лише сказати їм спасибі за те, що у нас усе ще є своя країна», – написав Сенцов.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський напередодні в Золотому Луганської області, де, згідно з Мінським домовленостями, має відбутися розведення сил і засобів, зустрівся із добровольцями, яким заявив, що він «не лох якийсь», і вимагав прибрати зброю.

    Олег Сенцов Володимир Зеленський розведення військ на Донбасі
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