Сенцов відреагував на висловлювання Зеленського в Золотому: «Сором за президента і гордість за добровольця»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хочеться сказати військовим спасибі за те, що у нас усе ще є своя країна – Сенцов

Колишній політв’язень Олег Сенцов розкритикував поведінку президента і подякував військовим за те, що «у нас усе ще є своя країна».

Про це Сенцов написав на своїй сторінці у Facebook.

Колишній в’язень Кремля, український режисер Олег Сенцов заявив, що йому соромно за президента України Володимира Зеленського після оприлюдненого відео, на якому той спілкувався з добровольцем у Золотому.

«Переглянув учорашнє гучне відео стендапу із серії #янелох. У результаті: сором за президента і гордість за добровольця. Не пишу про військових, тому що не відчуваю на це морального права, адже не був на війні. Хочеться лише сказати їм спасибі за те, що у нас усе ще є своя країна», – написав Сенцов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський напередодні в Золотому Луганської області, де, згідно з Мінським домовленостями, має відбутися розведення сил і засобів, зустрівся із добровольцями, яким заявив, що він «не лох якийсь», і вимагав прибрати зброю.