Порошенко тричі провів розведення військ. І що? Помилки, які варто врахувати Зеленському

Розведення військ вже відбувались у вересні 2014-го, лютому 2015-го та жовтні 2016-го

Мирний план Зеленського. Що треба змінити

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Пять ошибок мирного урегулирования, которые Зеленский повторяет вслед за Порошенко. Что надо изменить?

1. 28 апреля 2015-го года подразделения 25-й и 95-й бригад ВСУ окружили базу «Правого сектора» в селе Великомихайловка. Военные потребовали разоружения добровольческих отрядов. Эта операция проводилась по приказу президента Петра Порошенко. «Правый сектор» не подчинялся приказам, применял нелегальное оружие, не вписывался в процесс мирного урегулирования. Дело дошло до опасной черты. Но применить оружие против защитников Украины по счастью, не посмели, войска отошли. Это было логичное решение. Сила добровольческих отрядов была не в численности, а в морали защиты Украины, влияние добровольцев основано на ценностях, которые поддерживает общество.

2. Порошенко трижды осуществил разведение войск - в сентябре 2014-го, в феврале 2015-го и в октябре 2016-го. И каждый раз это не приводило к прекращению войны. Зеленский пытается повторить провалившийся уже план разведения 2016-го года. Эти планы сорвала не Украина.

3. Порошенко гораздо строже контролировал прекращение огня на фронте - вплоть до изъятия всех видов боеприпасов у войск на передовой, где планировалось разведение. Но не получилось - приходилось отвечать врагу.

4. Порошенко искренне не хотел воевать, не верил в военный успех, и поэтому не посмел разорвать отношения с РФ, подписал Минские соглашения, которые легализовали российских военных на украинской земле, и провел более 20 перемирий. И не выполнили условия Минских соглашений только потому, что Путин никоим образом не гарантировал освобождение Донбасса, выполнение российских требований не создавало для Путина никаких обязательств. Зеленский идет по тому же самому коридору решений.

5. Попытка продавить через парламент закон об особом статусе вызвала в стране массовые протесты и глубокую обеспокоенность. 31 августа 2015-го при рассмотрении закона четыре нацгвардейца погибли после взрыва гранаты. Очевидно, что проблема мира не в том, что большинство за мир, а в том, каким образом его добиваться.

Повторение пройденного к новым результатам не приведет. Нужно новое восприятие и новые подходы к принятию решений. Очевидно:

а) Простых одноходовых решений после пяти лет войны нет - решение должно быть комплексным, и вовсе не обязательно быстрым.

б) Минские соглашения нуждаются в новой дорожной карте, сама по себе «формула Штайнмайера» мертва, она ни к чему не приведет.

в) Чтобы пользоваться авторитетом среди защитников Украины, надо по-настоящему укреплять армию, спецслужбы, правоохранительные структуры, и проводить в них настоящие структурные реформы. Зеленский не уделяет серьезного внимания реформам силовых и и судебных органов, он живет в мире сиюминутных тактических решений.

г) Путина не сделают сговорчивым односторонние уступки, санкции Запада не усиливаются, и российская экономика научилась с ними жить. Отказаться от продолжение войны Путин будет вынужден только в том случае, если Украина начнет говорить не языком уступок, а языком сильной системной политики, где государство строит дееспособные институты в политической, военной, информационной и экономической сферах и в сфере правосудия. Дружат с сильными и мирятся с сильными. Надо только начать системную работу, и отношение в мире начнет меняться.

д) Идея защиты Родины не противоречит идее мирного строительства. Все это можно и нужно осуществлять одновременно, и для каждой этой стратегии есть свой язык и свои каналы коммуникации. Нести пацифизм в армии и среди защитников Украины - значит повторять ошибки и демобилизовать нацию во время войны. А Украина не создала еще государство и существует только как комплекс мобилизационных проектов.

е) На фронте воевало и активно помогало не так много людей - возможно, не более 5% населения. Но это не значит, что у идеи защиты Родины и национальных интересов нет своего большинства. Нельзя измерять все государственные проблемы только рейтингами, социология далеко не все проблемы может быстро выявить и дать рецепты решений. Некоторые проблемы можно измерить и дать им оценку только во время конфликта, прямого столкновения. Поэтому попытка Зеленского опираться только на те проблемы, по которым в обществе сформировалось устойчивое и четкое представление - грубая ошибка. Государству нужна модель будущего, а не просто штопка старых дыр.

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