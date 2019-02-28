Ніщо так не піднімає настрою, як московські телешоу

Інколи я знаходжу шоу з Росії в записі і дивлюся по діагоналі, що там мелють наші убогі мишебратья. А мелють вони винятково про нас. То як це не може тішити?

За совєтів події на Заході зводилися на телебаченні винятково до катаклізмів, переважно природних, тепер загниваючий Захід замінила загниваюча Україна.

То ж треба, щоб аж на п’яти каналах обговорювали аваківських ціпаків та показували, як вони тлумлять лежачих. А вираз «лєжать, бандьора» перетворився для них на якийсь глибоко символічний мем.

Україну на таких збіговиськах представляють весь час ті самі люди, яким постійно затикають роти, ображають, обзивають, погрожують побити («толька патаму, шта ви женщіна, я нє...»), ба навіть позбавляють слова і виганяють, як постійну вже гостю Яніну Соколовську.

Ну, зрозуміло, що «наші» там терплять образи не забездурно. Але рідко коли їм вдається донести здорову думку, бо відразу її забивають галасом.

Та є такі представники України, яких не глушать, а уважно слухають – це колишні риги та їхні попутники. Ті брешуть, аж піняться, не забуваючи казати про те, що Україною правлять націоналісти, фашисти, загалом хунта. «Ну, а єслі ета фашисти, так пачєму же ми тєрпім? Развє тєрпєлі би наши дєди?» – справедливо обурюються спорохнявілі стратеги.

А коли тема про націоналістів, то як же не згадати Бандеру? І таваріщ Волга-Волга тут таки пригощає відомою «націоналістичною» страшилкою: «Наша влада буде страшною». От люблять усі ці маріонетки так прибрехати, щоб у їхній брехні бодай хвостик правди лишився. В цьому випадку навпаки – хвостика делікатно обірвали, бо фраза не повна, бракує трьох слів: «для наших ворогів».

Не обійшлося й без Кумапутіна, якого підключили, як голову професора Доуеля, і дали змогу виголосити доволі туманний спіч. Бідолаха нарікав, що Порошенко вважає, що «всє, кто протів мєня, оні всє за Путіна і рука Крємля, а одін – ето тот, кто борєтся с етой РУКОЙ КРЄМЛЬОЙ»!!! Отак дослівно і виголосив наш Кумпутіна, збагативши радную рєчь новітнім виразом.

Але шоу на окремих українських каналах теж вражають. Дідько мене підкусив подивитися інтерв'ю з Оксаною Сироїд. Вона мужньо затаврувала президента, який «стільки разів обманював своїх громадян, що увійде в історію, як один з найбрехливіших лідерів». А далі я довідався, що «президент підтримує монополістів і краде», хоч і не почув, що саме краде.

Але тут вийшов казус. Телекамери були зняли, як мужня пані Оксана про щось мило бесідувала з президентом, тримаючись з ним за руки. Така ніжна солодка парочка. На запитання журналістки, про що ж вона розмовляли з крадієм і брехуном, ця мужня жінка сказала, що вона радила (!) президентові дотримуватися (!) тріумфальної процедури його появи, бо коли він заходить, всі встають, а коли відходить, то ніхто не встає.

«Тобто ви нічого з цього, що оповіли, не сказали йому в очі?». Відповідь феноменальна: «Ну, я не вважаю що я маю президентові висловлювати претензії в кулуарах ВР, я вмію в інший спосіб це зробити». Ну, звісно, де ж іще, як не на ТВ?

І тут моє терпіння винагородилось: з'ясувалося, що президент таки краде, краде найцінніше: краде мудрі думки нашої пані. Бо повторює зараз те, що вона говорила ще в 2015 році. Очевидно, думки, висловлені до 2015-го, вкрав уже хтось інший.

На запитання, за кого пані голосуватиме в другому турі, ця державна (!) особа відповіла: «В мене є опція піти і зіпсувати бюлетень»...

Джерело: Zbruc

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