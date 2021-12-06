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    Думки вголос

    Хто такий український воїн

    • Віктор Ющенко

      Президент України (2005-2010)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Без сильної армії немає сильної держави - Хто такий український воїн
    Без сильної армії немає сильної держави
    фото: zsu.gov.ua

    Наша армія нездоланна, бо це армія свободи й національної честі

    Шановні солдати, офіцери!

    Шановні ветерани!

    Дорогі співвітчизники!

    Вітаю кожного з Вас із 30-ою річницею створення Збройних сил України!

    Сьогодні з вдячністю згадуємо всіх, хто творив і творить славу і міць України, в боях боронив її від ворога. Ушановуємо всіх, хто нині боронить нашу державу, її суверенітет і територіальну цілісність, хто своєю щоденною працею утверджує авторитет України.

    Український воїн – це патріот. Це українець, незалежно від походження, мови, віросповідання чи політичних уподобань.

    Український воїн – це дух, це громадянин, який відчуває свою причетність до наших великих перемог.

    Українцем є той, хто любить нашу землю і захищає її символи та свободу.

    Я вірю і впевнений у нашій армії. Вона є сильною сьогодні, вона стане ще сильнішою завтра!

    Наша армія нездоланна, бо це армія свободи й національної честі.

    Наша армія – це армія відважних, сміливих людей. Уся наша нація з болем у серці сприймає кожну звістку про загибель українських героїв. Прошу сьогодні вшанувати пам'ять тих, хто загинув на службі Батьківщині.

    Я дуже твердо переконаний: без сильної армії немає сильної держави. Скажу ще точніше: немає незалежної держави як такої.

    Я складаю шану нашим Збройним силам, кожному солдату, офіцеру і ветеранові! Я дуже пишаюся Вами й бажаю Вам міцного здоров'я, щастя, добробуту, невичерпної енергії та мирного всім нам неба!

    Слава Вам, дорогі наші українські воїни і слава Україні!

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    Джерело: блог Віктора Ющенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: армія Україна суверенітет солдат
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    Хто такий український воїн