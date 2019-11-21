Нехай в Росії мовчать від сорому, а ми будемо відзначати наш День Гідності і Свободи

Юрій Вітренко Директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз Україна»

Юрій Вітренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Провідні газети світу пишуть вже про те, як ми заарештовуємо російські активи в Нідерландах і Великобританії

За пару тижнів до початку Революції Гідності, провідна американська (міжнародна) ділова газета Wall Street Journal, починала розділ європейських новин статтею про те, що Україна має борг перед Росією, що Нафтогаз не платить Газпрому і «тупо» мовчить, і що це може призвести до припинення поставок газу споживачам в Україні та Європі.

Я особисто відчував сором за країну, коли це побачив.

Тому коли я виходив на Майдан, я чітко знав, що Гідність для мене полягає і у тому, щоб більше про Україну таке не писали.

Зараз Газпром має навіть більший борг перед нами. І провідні газети світу пишуть вже про те, як ми заарештовуємо їхні активи в Нідерландах і Великобританії. Тепер нехай в Росії мовчать від сорому. А ми будемо відзначати наш День Гідності і Свободи. P.S. Зверху хвилі завжди піна

Джерело: блог Юрія Вітренка

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