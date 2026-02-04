Головна Думки вголос Оксана Забужко
search button user button menu button
Оксана Забужко Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

Львівська вілла Епштейна: чому мовчать про українські контакти

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Мінюст США

Файли Епштейна: про вербовку і проституцію

Кажуть, Епштейн перед арештом майже встиг завершити у Львові складну кількарічну оборудку з купівлі прекрасної (нині дещо занепалої без господаря) довоєнної вілли на Кастелівці, вул. Бориса Романицького, 24 (див. фото).

Він взагалі, з усього судячи, саме починав у нас комфортно обживатися. Весною 2014 р. відкривав у наших «заворушеннях» (очевидно, сво «русская вєсна» малась на увазі?) для себе plenty of opportunities (цікаво, яких?), – а вже на київських модельних аґентствах, які могли запропонувати добірних дівчаток, а не якийсь «дешевий ескорт», знався явно не гірше, ніж на краснодарських. І от же що дивує. Моя дууууже строката-інтернаціональна стрічка жваво обговорює його російські контакти, від дипломатів до «дисидентів», напевно за Daily Mail озвуться й інші видання – не щодня ж лускає найбільший аґентурний гнійник фсб серед правлячих еліт Заходу, раз уже луснув, далі той гній назад не заженеш, тож злив цих файлів – хоч би які з них надалі ще полізли черви звихнутої психіки, на заздрість Калігулі й де Саду, – вважаю за процес якраз оздоровчий, як і першу політичну відставку, ним спричинену (словацького екс-мзса), одне тільки мені незрозуміло – а де ж українські контакти фсбшного топ-сутенера? Чого про них мовчок? Так, ніби і львівську нерухомість, і київських модельок Епштейн сам собі відшукав – або, інший варіант, ніби йому для цього цілком вистачило його російських зв'язків...

Львівська вілла Епштейна: чому мовчать про українські контакти фото 1

Останнє все ж малоймовірно: хоч би як щільно контролювала москва українські фінансові потоки від трафіку людьми, «чорного ріелтерства» та ін. криміналу, «смотрящі» на місцях після 1991 р. були таки обов'язковими. Як цей процес виглядав очима часткової інсайдерки – журналістки, котра зрештою відмовляється з тим колаборувати, – я вже написала, в «Музеї покинутих секретів» (історія з «телешоу красунь», що його мав вести Даринин канал і що його їй вдається, напередодні виборів 2004 р., перебити, в романі не так щоб цілком документальна, але й не так щоб цілком вигадана, – читаючи згодом «Країну вина» Мо Яня і описи розваг китайської еліти з поїданням немовлят, я впізнала той самий авторський прийом: не так щоб документ, але й не так щоб геть вигадка, «щось було», – і тепер, натикаючись у файлах Епштейна на листи ФБР із аналогічними описами, думаю собі: ага, цього, либонь, московська гебня від китайських колег навчитись мусила, а вже Епштейник поніс передовий досвід далі, щоб не лишилося «чистих» – всі мусять бути «вмазані», це головний принцип фсб і криміналу...)

Втім, описане в «Музеї» відчитали тільки інсайдери – а інсайдери мовчали. Отож з 2012 р. я перейшла на «мову прямого називання» – і на Національному круглому столі 8.12.12 вперше публічно озвучила, що Україна не володіє своїм інформполем і останнє використовується  для розтління населення  - лінк на той виступ у коментарі, можете послухати, за 13 років там набралось  менше 7 тис. переглядів (!): навіть аудиторія, зібрана в Українському Домі, не розуміла, про що я кажу, це було видно. 

Тому, повторюю, коли нарешті приховане Зло виходить на яв і люди, які до суботи слихом не слихали, хто такий Епштейн, з роззявленими ротами дізнаються, в якому світі весь цей час жили, – це завжди во благо! Дуже раджу прочитати (в коменті) на диво добрий коментар нашої нової радниці Мінкульту - він якраз точно й лаконічно підсумовує разом три десятиліття російського маскульту як бізнес-проекту з перетворення країни на секс-ресурс для агентурної вербовки (саме так!!).

Це тягнеться корінням ще з СРСР, там і починалось – бурхливий успіх фільму Тодоровського «Інтердєвочка», після якого всі ленінградські школярки (за соцопитуванням того року) захотіли, коли виростуть, стати «інтердєвочками», був стартом «великої рекламної кампанії», у висліді якої в «рускоязичних странах» ніколи не бракувало людського товару – ні для Епштейна, ні для тисяч далеко дрібніших сутенерів. Головна брехня цього фільму полягала в тому, що в реальності всіх «інтердєвочек» контролювало кгб – і так, як свідчать файли Епштейна, лишається й до сьогодні, але ж, холера, як за 30 років змінився масштаб!!!

(А попереджав же був Захід покійний Безменов – але хто б його слухав...)

З цього можна накришити багато негайних практичних висновків, тут напишу тільки один: файли Епштейна дають, нарешті, змогу просто й коротко, без церегелів (без багатослівних арґументацій, історичних довідок, посилань на цифри-факти, лекцій про шведську модель і т.д.) - бити на звук щоразу, як хтось в Україні знов затнеться за леґалізацію проституції і «секс-роботу», нічим не гіршу, мовляв, за всяку іншу. Всьо, закриваєм тему: час воєнний, нема коли розбиратися, хто з вас, хлопці-дівчата, російський аґент, а хто просто невіглас, якому лінь вивчити питання. Українська держава має, серед іншого, працювати над тим, щоб більше юних українських тілець ніякі епштейни, ні мільярдові, ні копійчані - не отримували.

Ви вже задумались – для чого йому могла знадобитись така велика вілла у Львові?..

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: скандал США росія Епштейн

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нарендра Моді розповів про розмову з Дональдом Трампом
Чи відмовилася Індія від російської нафти? Заява Моді
Вчора, 06:44
Останні доларові новації Трампа. Чи треба бігти в обмінні пункти?
Останні доларові новації Трампа. Чи треба бігти в обмінні пункти?
29 сiчня, 10:00
Посольство України у Брюсселі закликало попередити поширення російської дезінформації та пропаганди
Посольство України у Брюсселі закликало скасувати показ російського фільму про війну
28 сiчня, 19:52
Повна заборона на імпорт СПГ почне діяти з початку 2027 року, трубопровідного газу – з осені 2027 року
ЄС остаточно заборонив імпорт російського газу
26 сiчня, 12:14
У бюджетах російських регіонів немає грошей навіть на виплату заробітних плат
«Грошей немає навіть на зарплати». Регіони РФ охопила фінансова криза (перехоплення розвіди)
25 сiчня, 19:58
Паралельно загарбники замінюють українські стандарти на російські, стираючи українську юрисдикцію
Росія інтегрує окупований порт Маріуполя у власну економіку – розвідка
18 сiчня, 14:55
Заради гарантій безпеки Україні Євросоюз готовий розглянути розширення ролі США у Гренландії
ЄС пропонує США нові можливості в Гренландії в обмін на гарантії для України
9 сiчня, 08:38
Один із постраждалих будинків у Києві
Масована атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
9 сiчня, 05:26
Протести біля Білого дому проти захоплення Мадуро
CNN: Білий дім заявив, що США не причетні до стрілянини у Венесуелі
6 сiчня, 04:55

Оксана Забужко

Львівська вілла Епштейна: чому мовчать про українські контакти
Львівська вілла Епштейна: чому мовчать про українські контакти
Світом керують найгірші. Що робити?
Світом керують найгірші. Що робити?
Померла реформаторка українського театру. І що про це написали наші ЗМІ?
Померла реформаторка українського театру. І що про це написали наші ЗМІ?
Євробачення. Україна зробила все правильно і достойно
Євробачення. Україна зробила все правильно і достойно
Український пес людяніший за російського режисера
Український пес людяніший за російського режисера
Знак швидких змін? Про що говорить резолюція, яку прийняли в Європарламенті
Знак швидких змін? Про що говорить резолюція, яку прийняли в Європарламенті

Новини

Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Сьогодні, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Сьогодні, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua