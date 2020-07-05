В США подружжя померло з інтервалом в годину від коронавірусу



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В останні хвилини вони трималися за руки

В останні хвилини вони трималися за руки

В США від коронавірусу в лікарні померло літнє подружжя – Бетті та Кертіс Тарплі пішли з життя впродовж години.

Про це пише Mirror.

Подружжя все життя було разом – вони закохалися один в одного в дитинстві, пішли в одну і ту ж середню школу, одружилися і разом виростили двох дітей. Їхній життєвий шлях закінчився в лікарні в Техасі з різницею у декілька хвилин.

«Останні миті вони провели разом 18 червня, тримаючись за руки», – розповів їх згорьований син Тім.

80-річну Бетті госпіталізували до лікарні 9 червня після того, як вона захворіла, слідом за нею 11 червня до лікарні потрапив 79-річний Кертіс.

Спочатку, здавалося, Кертіс почав одужувати, медсестри навіть привозили його до палати Бетті, щоб вони могли бути разом.

Однак стан Бетті став погіршуватися і вона сказала сину, що «готова піти».

Медсестри відділення зрозуміли, що пара повинна бути разом у кінці свого життя. Бетті перенесли до кімнати Кертіса і просто поклали їх руки одне біля одного.

«Ми знаємо, що вони тримали один одного за руки. І ось так вони пішли», – додав Тім.

Нагадаємо, загалом у світі від початку пандемії 533 619 людей померло від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.