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    У світі

    В США подружжя померло з інтервалом в годину від коронавірусу

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    <p>В останні хвилини вони трималися за руки</p> - В США подружжя померло з інтервалом в годину від коронавірусу

    В останні хвилини вони трималися за руки

    В останні хвилини вони трималися за руки

    В США від коронавірусу в лікарні померло літнє подружжя – Бетті та Кертіс Тарплі пішли з життя впродовж години.

    Про це пише Mirror.

    Подружжя все життя було разом – вони закохалися один в одного в дитинстві, пішли в одну і ту ж середню школу, одружилися і разом виростили двох дітей. Їхній життєвий шлях закінчився в лікарні в Техасі з різницею у декілька хвилин.

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    В США подружжя померло з інтервалом в годину від коронавірусу
    В США подружжя померло з інтервалом в годину від коронавірусу

    «Останні миті вони провели разом 18 червня, тримаючись за руки», – розповів їх згорьований син Тім.

    80-річну Бетті госпіталізували до лікарні 9 червня після того, як вона захворіла, слідом за нею 11 червня до лікарні потрапив 79-річний Кертіс.

    Спочатку, здавалося, Кертіс почав одужувати, медсестри навіть привозили його до палати Бетті, щоб вони могли бути разом.

    Однак стан Бетті став погіршуватися і вона сказала сину, що «готова піти».

    Медсестри відділення зрозуміли, що пара повинна бути разом у кінці свого життя. Бетті перенесли до кімнати Кертіса і просто поклали їх руки одне біля одного.

    «Ми знаємо, що вони тримали один одного за руки. І ось так вони пішли», – додав Тім.

    Нагадаємо, загалом у світі від початку пандемії 533 619 людей померло від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

    США соціум коронавірус
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