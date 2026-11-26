Боюсь, шановне товариство, щоб за нашими переможними новинами останніх днів, спасибі за них українському війську, ми не проґавили дуже небезпечної зміни наративу, яка відбувається в свідомості західного обивателя просто зараз – реакцією на оприлюдені NYT i NBC News цифри російських утрат.

Понад 700 тис. потверджених загиблих за 4,5 роки – західна уява від того репається: це цифра, несумісна з жодними втратами новітніх «супердержав» у новітніх колоніальних війнах (пор.: 58 тис. – втрати США за 20 рр. у В'єтнамі, 15 тис. – СРСР за 10 ррв в Афганістані). Шок, без перебільшення, настільки сильний, що блокує аналіз – а натомість вмикає співчуття. «I feel for the Russian people», – масово пишуть ці опромінені толстоєвським довбні (і я навіть не думаю, що це боти!), – і нема кому їх осмикнути: for whom же ти, недоколихане, feel – за найманими вбивцями побиваєшся?.. Цифра, самою своєю грандіозністю, автоматично ставить «російський народ» – в позицію жертви (це-бо досі, в їхніх заголовках, Putin's War, а росіяни від неї тільки «страждають»).

М.ін., саме на таку оцінку працювали всі ці «дожді» і прочая т.зв. «опозиційні» рашин-медіа за кордоном, плюс т.зв. «антивоєнні» рашин-кінематографісти з плачем за «їхніми мальчиками» – образ «бідного окупанта», імплантований в західну культуру ще Ремарком (нагадую, моє есе «Перечитуючи війну», де я все це докладно, на пальцях розписала, надруковано в 5 подачах на сайті DW, лінки в коментах), ідеально придався як готова форма для віктимізації рос. солдат в Україні. Український воєнний наратив, зі свого боку, всі ці роки робив акцент на безглуздій, ірраціональній жорстокості росіян, але не на тому, що армія РФ – добровольча, найманська: укомплектована таки, нікуди не дінешся, з контрактників, для яких людське сафарі в сусідній країні є бажаним і соціально прийнятним способом заробітку. Тому – принаймні першою хвилею – західний обиватель жахнувся з масовості російських втрат – але не з масової деморалізації російського суспільства, що за тою цифрою стоїть (у мене взагалі склалося враження, що більшість читачів тої ж NYT вважає рос. солдат, за інерцією «холодновоєнної» пам'яті, жертвами примусової мобілізації), – той факт, що російська армія контрактна, був дуже вміло рос. пропаґандою «затуманений». І ми це проґавили.

Тепер мусимо це виправляти – вже навздогін.

І це треба робити дуже швидко.