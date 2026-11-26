Росіяни йдуть убивати за гроші, а Захід їм співчуває: де Україна програє інформаційну війну
Повідомлення про масштабні втрати армії РФ викликали на Заході хвилю співчуття до російських військових. Чому світ не бачить у них добровільних учасників загарбницької війни і як Україні терміново потрібно змінити власну інформаційну стратегію?
Боюсь, шановне товариство, щоб за нашими переможними новинами останніх днів, спасибі за них українському війську, ми не проґавили дуже небезпечної зміни наративу, яка відбувається в свідомості західного обивателя просто зараз – реакцією на оприлюдені NYT i NBC News цифри російських утрат.
Понад 700 тис. потверджених загиблих за 4,5 роки – західна уява від того репається: це цифра, несумісна з жодними втратами новітніх «супердержав» у новітніх колоніальних війнах (пор.: 58 тис. – втрати США за 20 рр. у В'єтнамі, 15 тис. – СРСР за 10 ррв в Афганістані). Шок, без перебільшення, настільки сильний, що блокує аналіз – а натомість вмикає співчуття. «I feel for the Russian people», – масово пишуть ці опромінені толстоєвським довбні (і я навіть не думаю, що це боти!), – і нема кому їх осмикнути: for whom же ти, недоколихане, feel – за найманими вбивцями побиваєшся?.. Цифра, самою своєю грандіозністю, автоматично ставить «російський народ» – в позицію жертви (це-бо досі, в їхніх заголовках, Putin's War, а росіяни від неї тільки «страждають»).
М.ін., саме на таку оцінку працювали всі ці «дожді» і прочая т.зв. «опозиційні» рашин-медіа за кордоном, плюс т.зв. «антивоєнні» рашин-кінематографісти з плачем за «їхніми мальчиками» – образ «бідного окупанта», імплантований в західну культуру ще Ремарком (нагадую, моє есе «Перечитуючи війну», де я все це докладно, на пальцях розписала, надруковано в 5 подачах на сайті DW, лінки в коментах), ідеально придався як готова форма для віктимізації рос. солдат в Україні. Український воєнний наратив, зі свого боку, всі ці роки робив акцент на безглуздій, ірраціональній жорстокості росіян, але не на тому, що армія РФ – добровольча, найманська: укомплектована таки, нікуди не дінешся, з контрактників, для яких людське сафарі в сусідній країні є бажаним і соціально прийнятним способом заробітку. Тому – принаймні першою хвилею – західний обиватель жахнувся з масовості російських втрат – але не з масової деморалізації російського суспільства, що за тою цифрою стоїть (у мене взагалі склалося враження, що більшість читачів тої ж NYT вважає рос. солдат, за інерцією «холодновоєнної» пам'яті, жертвами примусової мобілізації), – той факт, що російська армія контрактна, був дуже вміло рос. пропаґандою «затуманений». І ми це проґавили.
Тепер мусимо це виправляти – вже навздогін.
І це треба робити дуже швидко.
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