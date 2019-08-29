29 серпня заснуло вічним сном найбільше героїв Іловайського котла

Володимир Зеленський

Ми – нація миру. Але ми сильні, коли це потрібно

Сьогодні до Михайлівського Золотоверхого принесли майже 400 соняхів. За кожного загиблого чотири роки тому в пекельних боях під Іловайськом. Серед розквітлих і стиглих соняхів.

У ці дні полягли сотні, а у мільйонів завмирали серця й застигали сльози в очах. 29 серпня заснуло вічним сном найбільше героїв Іловайського котла – майже половина. Сьогодні, на шостий рік війни, Донбас политий кров’ю тис яч. Відтепер ми вшановуватимемо їх саме 29 серпня – у День пам’яті загиблих захисників України. Нині сонях нагадує про кожного, ставши символом нашої скорботи й пам’яті.

Ми – нація миру. Але ми сильні, коли це потрібно. І «в ріднім краї панувати не дамо нікому…» Я знаю, що ми зупинимо цю війну та повернемо додому наших полонених, відродимо Донбас, повернемо анексований Крим і доведемо, що Україна – єдина та неподільна країна, держава й нація. І знаю, що ніколи не забудемо всіх, хто віддав за це життя.

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