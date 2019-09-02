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    Думки вголос

    Декілька порад для українських першачків

    • Володимир Зеленський

      Президент України

    • Розсилка
    Декілька порад для українських першачків

    Оцінки – це добре, але вони – не головне. Коли ви закінчите школу, в атестаті не буде рядка «Порядність і людяність»

    Сьогодні тисячі українських першачків переступили шкільний поріг.

    На вас чекають найцікавіші роки життя. Тож дозвольте дати вам декілька порад. Не менторських, а суто людських:

    • Ніколи не думайте: «Це мені в житті взагалі не знадобиться». Повірте, я знаю, про що кажу 
    • Не списуйте  Будьте самостійними.
    • Не соромтесь, якщо єдині в класі зробили «домашку». Будьте особистостями.
    • Не забувайте після п’ятниці бутерброди в портфелі 
    • Поважайте своїх учителів. Вони будуть для вас другими батьками.
    • Допомагайте однокласникам. Хтось стане для вас другом на все життя, а з кимось ви, можливо, навіть створите сім’ю.
    • І пам’ятайте: оцінки – це добре, але вони – не головне. Коли ви закінчите школу, в атестаті не буде рядка «Порядність і людяність». Але я вірю, що в кожного з вас із цього «предмета» буде тверда 12-ка!

    З Днем знань усіх школярів, батьків і вчителів!

    Джерело: блог Володимира Зеленського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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