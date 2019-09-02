Декілька порад для українських першачків
Оцінки – це добре, але вони – не головне. Коли ви закінчите школу, в атестаті не буде рядка «Порядність і людяність»
Сьогодні тисячі українських першачків переступили шкільний поріг.
На вас чекають найцікавіші роки життя. Тож дозвольте дати вам декілька порад. Не менторських, а суто людських:
- Ніколи не думайте: «Це мені в житті взагалі не знадобиться». Повірте, я знаю, про що кажу
- Не списуйте Будьте самостійними.
- Не соромтесь, якщо єдині в класі зробили «домашку». Будьте особистостями.
- Не забувайте після п’ятниці бутерброди в портфелі
- Поважайте своїх учителів. Вони будуть для вас другими батьками.
- Допомагайте однокласникам. Хтось стане для вас другом на все життя, а з кимось ви, можливо, навіть створите сім’ю.
- І пам’ятайте: оцінки – це добре, але вони – не головне. Коли ви закінчите школу, в атестаті не буде рядка «Порядність і людяність». Але я вірю, що в кожного з вас із цього «предмета» буде тверда 12-ка!
З Днем знань усіх школярів, батьків і вчителів!
Джерело: блог Володимира Зеленського
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