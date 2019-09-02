Декілька порад для українських першачків

Оцінки – це добре, але вони – не головне. Коли ви закінчите школу, в атестаті не буде рядка «Порядність і людяність»

Сьогодні тисячі українських першачків переступили шкільний поріг.

На вас чекають найцікавіші роки життя. Тож дозвольте дати вам декілька порад. Не менторських, а суто людських:

Ніколи не думайте: «Це мені в житті взагалі не знадобиться». Повірте, я знаю, про що кажу

Не списуйте Будьте самостійними.

Будьте самостійними. Не соромтесь, якщо єдині в класі зробили «домашку». Будьте особистостями.

Не забувайте після п’ятниці бутерброди в портфелі

Поважайте своїх учителів. Вони будуть для вас другими батьками.

Допомагайте однокласникам. Хтось стане для вас другом на все життя, а з кимось ви, можливо, навіть створите сім’ю.

І пам’ятайте: оцінки – це добре, але вони – не головне. Коли ви закінчите школу, в атестаті не буде рядка «Порядність і людяність». Але я вірю, що в кожного з вас із цього «предмета» буде тверда 12-ка!

З Днем знань усіх школярів, батьків і вчителів!

Джерело: блог Володимира Зеленського

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