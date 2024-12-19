Європа й Америка здатні наблизити завершення війни, справедливий та надійний мир

Виступ президента на засіданні Євроради

Щиро вам дякую!

Пане Президенте Кошто!

Урсуло, пані Президент!

Шановні лідери!

Дякую, що запросили Україну до участі в роботі Європейської ради, особливо зараз, після оновлення інституцій ЄС.

Я також вдячний вам, пане Президенте, як уже було сказано, але я вдячний вам та єврокомісаркам Каї Каллас і Марті Кос за візит до України в перший же день каденції нового керівництва ЄС. І він був водночас символічною подією і справжнім проявом підтримки.

Зараз саме час для роздумів про підсумки року та наші спільні досягнення. Військова підтримка України з боку Європи посилила нашу здатність захищатися від Росії, що врятувало безліч життів. Санкції проти Росії посилюються, і цього року вдалося досягти значного прогресу в боротьбі з її тіньовим танкерним флотом – ми маємо завадити Путіну використовувати його для фінансування війни, і ми маємо звільнити європейські та міжнародні води від цих старих кораблів, щоб запобігти розливам нафти. Ми також маємо тиснути на інші сфери російської економіки та експорту енергоносіїв, зокрема накласти санкції на «Росатом» – іще один інструмент російської агресії.

Нас об'єднує розширення економічної співпраці, насамперед у розвитку наших оборонних галузей. Нам треба й надалі нарощувати виробництво зброї та підвищувати промисловий потенціал Європи. І я вдячний усім партнерам, які вже інвестують в українське оборонне виробництво, зокрема в безпілотники та артилерію, а також тим, хто виділяє значні кошти на оборону. Постачання зброї, нарощування виробництва та посилення санкцій проти Росії, щоб підштовхнути їх до дипломатії, – усе це буде вкрай важливим і в наступному році. Європа має бути сильною.

Наш пріоритет – протиповітряна оборона, виконання домовленостей з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, щодо надання Україні необхідних систем. Нам потрібно ще 19 систем для захисту енергетичної інфраструктури, особливо атомних електростанцій, від російських ракет. Ці системи, що вже зберігаються на базах партнерів, можуть рятувати життя. Я закликаю вас і далі нас підтримувати й допомогти посилити відданість Білого дому зобов’язанням щодо покращення протиповітряної оборони України. Дякую всім, хто допомагає відновити енергетику та стійкість України. Це, разом із протиповітряною обороною, – найкраща відповідь на російські масштабні ракетні атаки.

Я вдячний усім, хто працює, щоб захистити геополітичну ясність та економічну безпеку нашого континенту. Це можливо лише шляхом залучення всіх європейських країн до структур ЄС і, звісно, НАТО. Жодна демократична нація не має залишитися поза об’єднаною Європою та Альянсом – це стосується і України, і Молдови, і Балканських країн. На жаль, підконтрольна Росії мафія в Грузії працює над тим, щоб затягти країну під вплив Путіна й відвернути її від європейського шляху. Чинний уряд у Тбілісі відмовляється від співпраці з ЄС. Я закликаю вас тиснути, особливо на Іванішвілі та його приятелів, щоб не дозволити їм отримати зиск від украденого європейського майбутнього Грузії та змарнованих десятиліть прогресу. Ми не можемо дозволити собі втрати жодної країни у нашій Європі, адже падіння однієї наблизить нас усіх до розколу й конфлікту. І вкрай важливо підтримати європейський вибір Молдови, і мова не лише про вибори, а й про процвітання народу Молдови – він має відчути силу Європи в боротьбі з бідністю.

Ми в Україні вдячні за початок переговорів щодо членства в ЄС і сподіваємося досягти максимального прогресу наступного року, під час головування Польщі та Данії. Наша мета – відкрити всі кластери впродовж наступного року.

Ми досягли значного прогресу в забезпеченні фінансової стабільності України. Завдяки вашій підтримці ми почуваємося впевненіше щодо наступного року. Я вдячний усім і кожній країні, із якою ми уклали довгострокові угоди про підтримку, – це велика допомога. І ми також маємо чітко визначитись із замороженими російськими активами – їх треба активніше використовувати для протидії агресії.

І щодо дипломатії, звісно. Америка та Європа мають бути за столом переговорів, коли настане час. Як і Україна, ЄС має розпочати переговори на сильних позиціях, а сила Європи – у єдності.

Нам потрібна скоординована робота заради тривалого миру, а не просто призупинення бойових дій, якого прагне Путін, щоб виграти час. Ми маємо підштовхнути Москву до справжнього, стійкого й гарантованого миру.

І ми всі розуміємо, що в січні Президент Трамп збільшить зусилля, спрямовані на закінчення війни. Від нас залежить, чи підтримає його Європа сильним, єдиним голосом.

Для нас важливо працювати, і саме разом, щоб Китай, Індія, Саудівська Аравія, Бразилія та інші партнери з Глобального Півдня не лише поважали територіальну цілісність України, а й використовували свій вплив на Росію, коли це необхідно. Ми просимо Європу приділяти більше уваги ролі цих країн, оскільки вони можуть підштовхнути Росію до поваги принципів територіальної цілісності, що відповідатиме їхнім власним інтересам і сприятиме наближенню миру.

Для Європи також важливо зробити значний внесок у гарантування безпеки. Ми підтримуємо ініціативу Франції щодо військового контингенту в Україні в межах цих гарантій і закликаємо інших партнерів приєднатися до цих зусиль, це допоможе покласти край війні.

Європа й Америка здатні наблизити завершення війни, справедливий та надійний мир. Однак для того, щоб Сполучені Штати могли застосовувати максимальний тиск, Європа повинна зайняти чітку позицію. Що змусить Росію визнати необхідність миру?

Перше: геополітична ясність для України та Європи – запрошення України приєднатися до НАТО.

Друге: чіткий прогрес у питанні членства України в ЄС.

Третє: посилення нашої оборони обіцяними озброєннями та системами ППО, а також термінове оснащення бригад.

Четверте: збільшення інвестицій у виробництво зброї в Україні та Європі для нарощування потенціалу.

П'яте: збереження та посилення санкцій проти Росії аж до досягнення повноцінного, тривалого миру.

Шосте: активніше використання заморожених російських активів для підтримки мирних зусиль.

Сьоме: соціальна стійкість – допомога Україні у відбудові шкіл, лікарень, енергетичної інфраструктури для забезпечення нормального життя. Це є доказом провалу війни Росії.

Щиро дякую, пане Президенте, за запрошення! Дякую всім за підтримку!

Слава Україні!