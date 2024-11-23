У Росії багатодітна родина планує назвати дитину на честь ракети «Орєшнік»

Раніше в сім’ї народився хлопчик Природа Володимирович

Багатодітна родина із Набережних Челнів готова назвати свого п’ятнадцятого спадкоємця Орєшнік або Орєшніца – на честь балістичної ракети, якою росіяни нещодавно вдарили по Дніпру. Про це голова сім’ї Володимир Сухов розповів виданню «Газета.ru».

«Звісно, ми не збираємося зупинятися. А щодо нашого захисника «Орєшніка», ми не проти і Орєшниці, і Путніка, Путніци, Супутніка, Супутніци в ім'я та на славу захисту планети, землі Російської Федерації», – сказав багатодітний батько.

Володимир Сухов цілком серйозно може втілити план у життя, адже свою чотирнадцяту дитину він назвав Росія-Святосія-Святоросія. А до цього в сім’ї народився хлопчик Природа Володимирович.

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

«Орєшнік» (чи «Рубіж») – міжконтинентальні ракети, які здатні нести ядерні боєзаряди. Дальність ураження – до 6 тис. км. Вважається, що ці ракети РФ розробила приблизно 2006 року, порушивши умови договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (договір між СРСР (Росією як правонаступницею Радянського Союзу) та США було укладено 1988 року в контексті політики ядерного роззброєння).

Аналітики Defense Express зауважили, що Росія раніше не анонсувала про створення ракети «Орєшнік», і це може бути нова назва для вже існуючої системи, оскільки подвійні назви однієї і тієї самої зброї є поширеною практикою в російській армії.

«Не виключено, що це позначення «Орєшнік» цілком могло фігурувати в робочій документації в рамках роботи над «изделием», котре більш відомо власне як РС-26 «Рубіж». Така «двоїстість» для російського ВПК цілком в порядку речей, можна навести й таку ілюстрацію – крилата ракета Х-101 у росіян також позначається як «Изделие 504», хоча звісно в ходу використовується переважно саме індекс Х-101», – наголошує Defense Express.

До слова, як повідомили «Главкому» в командуванні Збройних Сил України, Росія має обмежену кількість міжконтинентальних балістичних ракет «Орєшнік», і застосування цієї ракети середнього радіуса дії для удару по Дніпру було «кроком з метою залякування».

За словами високопоставленого джерела «Главкома», керівництво ЗСУ та Міністерства оборони проводять консультації з партнерами України з тим, щоб знайти адекватну відповідь ймовірним подальшим атакам РФ такими ракетами та отримати надійну зброю для протидії їм.