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Менше роботи та грошей: компанія Bosch ошелешила працівників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Менше роботи та грошей: компанія Bosch ошелешила працівників
На заводах Bosch буде менше працівників
фото із відкритих джерел

Компанія Bosch скорочує робочий день і зменшує працівникам зарплати, аби уникнути хвилі звільнень 

Німецька компанія Bosch в цілях економії скорочує робочий тиждень і знижує зарплати співробітникам. Про це пише Bild.

Технологічний концерн Bosch з березня 2025 року скорочує робочий час для 450 співробітників на своїх німецьких підприємствах, включаючи штаб-квартиру в Герлінгені і підрозділ в Штутгарті. Тепер ці співробітники будуть працювати 35 годин на тиждень замість 38-40 годин, що також означатиме зменшення заробітної плати, повідомили в компанії.

Скорочення робочого часу також зачепило дочерню компанію Bosch Engineering, де з жовтня 2300 співробітників працюють по 37 годин на тиждень замість 40. З початку 2025 року ця кількість буде зменшена до 36 годин.

Заходи зі скорочення робочого часу – частина стратегії компанії. Крім того, Bosch оголосив про плани скоротити більше півтисячі робочих місць у всьому світі, включаючи підприємства в Німеччині. Основний удар прийде на автомобільний підрозділ, а також на виробництво електроінструментів і побутової техніки.

Генеральний директор Bosch Штефан Хартунг зазначив, що скорочення робочого часу співробітників з 40-годинними контрактами – це більш справедливе рішення порівняно зі звільненнями. «Це крок для збереження робочих місць», – зазначив він.

Нагадаємо, компанія Bosch оголосила про звільнення семи тисяч співробітників, але це може бути ще не кінець. Цей рік не приніс Bosch очікуваного прибутку. Замість зростання продажів очікується, що до кінця року вони будуть нижчими, ніж у 2023 році (тоді близько 92 млрд євро). 

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Теги: Німеччина Європа завод робота праця звільнення

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