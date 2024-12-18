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Спецпредставник Трампа з питань України може відвідати Москву – Bloomberg

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Спецпредставник Трампа з питань України може відвідати Москву – Bloomberg
Трамп призначив 80-річного генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога на посаду спеціального представника з питань України та РФ
фото: AP

План поїздки Келлога ще не остаточно сформований

Спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог збирається відвідати Київ у січні. При цьому він буде не проти зустрічей у Москві, якщо його на них запросять. Про це повідомляє Bloomberg із покликанням на обізнане джерело.

За словами співрозмовника видання, Келлог буде не проти візиту до Москви, а також збирається відвідати Лондон, Париж та Рим. Однак наразі такі плани не були остаточно сформовані.

«Потенційна готовність Келлога відвідати Москву після інавгурації Трампа 20 січня стала б неординарним кроком для американського чиновника на тлі низки санкцій проти Росії, запроваджених після вторгнення до України в лютому 2022 року», – зауважує Bloomberg.

Співрозмовник видання акцентував, що поїздка спецпредставника з питань України та Росії зосереджуватиметься на збиранні інформації, а не на втіленні якоїсь конкретної політичної мети.

У команді Трампа не відповіли на запит журналістів щодо поїздки Келлога.

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили, що Кіт Келлог планує відвідати Київ на початку січня.

До слова, Трам заявив, вже досяг «невеликого прогресу» для припинення російсько-української війни. Під час пресконференції політик заявив, що отримав від української сторони «сигнали про прагнення зупинити війну», тож має намір «контактувати з російським диктатором Володимиром Путіним щодо цього». Трамп також наголосив, що жертви в обох сторін вищі, ніж заявляється офіційно.

Раніше повідомлялося, що Трамп серйозно налаштований досягти перемир'я в російсько-українській війні у перший день своєї другої каденції. Водночас його команда досі не представила якогось конкретного плану для цього.

Як повідомлялося, Кіт Келлог зауважив, що війна Росії проти України може закінчитися найближчими місяцями. Раніше він заявив, що готовий забезпечити «мир через силу».

Крім того, команда Трампа з національної безпеки провела перемовини з адміністрацією чинного американського лідера Джо Байдена та українськими чиновниками щодо пошуку способу закінчення війни.

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Теги: росія США Дональд Трамп Україна Кіт Келлог

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