Країни Балтії запровадили санкції проти грузинських чиновників за розгони мітингів

Обмеження через відповідальність за порушення прав людини наклали на 11 людей

Литва, Латвія та Естонія спільно заборонили в’їзд понад 10 представникам керівної партії та високопосадовцям Міністерства внутрішніх справ Грузії. Про це йдеться у соцмережах очільників МЗС країн Балтії.

Санкції анонсували ще вранці 2 грудня. Зокрема, очільник естонського МЗС Маргус Тсахкна заявив, що балтійські країни не вітають у себе «противників демократії». Країни Балтії домовилися ввести санкції проти відповідальних за розгін активістів у Грузії та «порушників прав людини». Його підтримав колега з Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Обмеження через відповідальність за порушення прав людини наклали на 11 людей. Деякі з посадовців вже перебувають під санкціями інших країн. Повний перелік імен:

Бідзіна Іванішвілі, олігарх та засновник «Грузинської мрії»;

Вахтанг Гомелаурі, голова МВС Грузії;

Шалва Бедоідзе, перший заступник голови МВС;

інші заступники голови МВС – Йосеб Челідзе, Олександр Дарахвелідзе, Георгій Бутхузі;

Звіад Харазішвілі, голова департаменту з особливих доручень (перебуває під санкціями США);

заступники Харазішвілі – Мірза Кезевадзе та Мілері Лагазаурі (на нього теж накладені санкції Сполучених Штатів);

Важа Сірадзе, директор департаменту патрульної поліції;

Теймураз Купатадзе, директор Департаменту центральної кримінальної поліції МВС Грузії.

Нагадаємо, Латвія, Литва та Естонія запровадять санкції проти тих, хто «придушував законні протести в Грузії». Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкна

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року. До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.