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Опозиція Грузії звернулась до ЄС на тлі виборів проросійського президента

Ірина Бура
glavcom.ua
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Опозиція Грузії звернулась до ЄС на тлі виборів проросійського президента
У зверненні йдеться, що Грузія стикається з безпрецедентною політичною кризою, яка вимагає негайних дій від Євросоюзу
фото з відкритих джерел

Лист адресовано високій представниці Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Каї Калас і міністрам закордонних справ країн-членів ЄС

Чотири найбільші опозиційні сили Грузії звернулись до Євросоюзу на тлі затвердження кандидата від «Грузинської мрії» і ексфутболіста Михеїла Кавелашвілі новим президентом. Про це йдеться у спільному зверненні до ЄС політичних сил Грузії, яке наводить Sova.

Лист адресовано високій представниці Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Каї Калас і міністрам закордонних справ країн-членів ЄС.

Його підписали Ніка Мелія («Коаліція за зміни» ), Тіна Бокучава («Єдність – Національний рух» ), Мамука Хазарадзе («Сильна Грузія» ), Заза Тавадзе («Гахарія за Грузію» ).

У зверненні грузинські опозиційні сили закликали Євросоюз оголосити самопроголошений режим Бідзіни нелегітимним.

У зверненні йдеться, що Грузія стикається з безпрецедентною політичною кризою, яка вимагає негайних дій від Євросоюзу.

План режиму з обрання Михеїла Кавелашвілі шостим президентом Грузії погіршує і без того складну ситуацію, додають автори звернення.

У листі наголошується, що Кавелашвілі був одним з ініціаторів закону про «іноагентів» і часто займається активною антизахідною пропагандою.

Після обрання самопроголошеним і нелегітимним парламентом у нього не буде ні незалежності, ні легітимності, зазначають опозиційні сили.

У зв'язку з цим автори закликають вжити термінових дій для підтримки грузинського народу і захисту європейських цінностей:

  • негайного і беззастережного звільнення всіх затриманих політиків, активістів і мирних демонстрантів;
  • запровадження адресних санкцій щодо осіб, відповідальних за підрив демократії, зокрема щодо Бідзіни Іванішвілі та його оточення, які беруть участь у політичних репресіях.
  • припинення безвізових поїздок і обмеження візового режиму для посадовців, пов'язаних із нелегітимним урядом "Грузинської мрії";
  • оголосити нелегітимним самопроголошений режим Бідзіни Іванішвілі у всіх відповідних заявах Євросоюзу.
  • засудити насильницькі дії проти мирних протестувальників, журналістів та активістів.

Нагадаємо, виборча колегія обрала Міхеїла Кавелашвілі президентом Грузії в першому ж турі. За нього проголосували 224 депутати. 53-річний колишній футболіст був єдиним претендентом на посаду голови держави на виборах, які не визнає ні опозиція, ні чинна президентка Саломе Зурабішвілі.

«Краще втілення грузинського чоловіка за своєю природою, якщо хочете», – так охарактеризував Міхеїла Кавелашвілі засновник і почесний голова правлячої партії, бізнесмен Бідзіна Іванішвілі. Саме він представив його кандидатуру на посаду президента 27 листопада.

Грузинські ЗМІ звернули увагу, що розділ про освіту в біографії Кавелашвілі на парламентському сайті пустий, а в 2015 році відсутність диплома завадила йому балотуватися на посаду президента Федерації футболу Грузії.

В опозиції висування Кавелашвілі на посаду президента правлячої партії назвали «образою грузинського народу» і «соромом».

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результатів президентських виборів, на який переміг єдиний кандидат Міхеіл Кавелашвілі.

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Теги: росія партії Грузія опозиція Саломе Зурабішвілі звільнення обмеження вибори Європейський союз коаліція

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