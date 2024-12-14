Дмитро Підручний став 11-м в гонці переслідування на Кубку світу з біатлону

Підручний став 11-м: після чистої першої «лежки» він піднявся на одну позицію

В австрійському Гохфільцені відбулася чоловіча гонка переслідування на другому етапі Кубка світу з біатлону. Україну в цій гонці представили Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко. Найвищу позицію мав Підручний – розпочинав персьют 15-м з відставанням у 58 секунд від переможця спринту, норвежця Йоганнеса Бьо.

Як пройшла чоловіча гонка переслідування на Кубку світу в Гохфільцені

Підручний став 11-м: після чистої першої «лежки» він піднявся на одну позицію. Другий вогневий рубіж також без хиб. Провівши ідеальну першу стійку, наш земляк взагалі посів восьме проміжне місце, але штрафне коло після фінального вогневого рубежу принесло йому 11-ту сходинку.

Натомість Мандзин та Дудченко фінішували поза заліковою зоною – 45-те та 48-ме місця відповідно.

Віталій Мандзин зміг закрити всі мішені на двох вогневих рубежах лежачи, але заробив три штрафні кола на першій «стійці», показавши прогрес за позиціями. На останньому вогневому рубежі українець припустився однієї хиби, фінішувавши поза заліковою зоною.

Антон Дудченко також показав регрес, випавши з топ-40. Біатлоніст заробив два штрафні кола на першій «лежці» та один раз схибив на другому вогневому рубежі. Першу «стійку» українець провів вдало, але після двох хиб на останньому рубежі остаточно вибув із боротьби за очки.

Переможець гонки визначився на останньому колі дистанції. В інтервалі трьох секунд зі стрільби вийшли француз Емільєн Жаклен, а також норвежці Йоганнес Бьо та Штурла Легрейд. Головна боротьба розгорнулася між Жакленом та Бьо та закінчилася тим, що француз перечепився об лижу норвежця і впав, фінішувавши у підсумку другим.

Кубок світу. Контіолахті. Гонка переслідування – чоловіки

Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+1+1) 32:16.5 Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+0+1) +3.5 Штурла Легрейд (Норвегія 0+0+0+1) +3.8 Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0+2+1) +47.0 Мартін Улдаль (Норвегія, 0+0+2+1) +47.6 Вебйон Соерум (Норвегія, 2+0+1+0) +50.

11. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+0) +1:35.4

45. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+) +4:09.2

48. Антон Дудченко (Україна, 2+1) +4:15.3

Кубок світу з біатлону: розклад другого етапу (Гохфільцен, 13-15 грудня)

Неділя, 15 грудня, 12:30. Естафета, жінки (4х6 км)

Неділя, 15 грудня, 15:15. Естафета, чоловіки (4х7.5 км)