Розвідка розповіла про тактику морських дронів Magura V5

Розвідка заявила, що Україна домінує в Чорному морі над Російською Федерацією

ГУР: Чорноморський флот Росії залишається паралізованим та продовжує споживати великі грошові ресурси

Українські морські дрони Magura V5 використовують унікальну тактику, де першим завжди діє так званий дрон-«хуліган». Про це розповів командир спецпідрозділу ГУР МО України «Group 13» із позивним «Тринадцятий».

«Перший дрон – це, знаєте, такий «хуліган». Йому неважливо де зачепити – він має просто зав’язати бійку», – розповів військовий.

Розвідник нагадав, що після знищення низки ворожих кораблів чорноморський флот Росії залишається паралізованим, хоча продовжує споживати великі грошові ресурси.

«Те, що російський флот паралізований, це добре. Але він існує. Нам треба його дістати. І ми працюємо в цьому напрямку. Це постійна гра, як шахи. Ситуація змінюється. Технології надзвичайно швидко змінюються», – заявив командир спецпідрозділу ГУР.

«Тринадцятий» додав, що Україна наразі має перевагу над РФ у Чорному морі.

Magura 5 – багатоцільовий надводний корабель V-типу, що здатний виконувати різноманітні завдання: патрулювання; спостереження; розвідка; пошуково-рятувальні роботи; охорона морського флоту; протимінна боротьба; бойові місії. Морський дрон оснащений: системою автопілотування; відеопідсистемами, зокрема нічного бачення; резервними модулями зв’язку; бойовою частиною. Окрім цього, у нього входить наземна автономна станція керування, центр обробки даних, система транспортування і зберігання.

Нагадаємо, у лютого, у Чорному морі дрони Magura V5 Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Це була операція розвідки, в результаті атаки великий десантний корабель «Цезар Куніков» затонув.