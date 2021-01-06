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    Думки вголос

    Нехай радість і тепло Різдва об’єднають країну, бо всі ми разом – єдина українська родина

    • Володимир Зеленський

      Президент України

    • Розсилка
    Президент закликає берегти себе, свої родини та нашу Україну - Нехай радість і тепло Різдва об’єднають країну, бо всі ми разом – єдина українська родина
    Президент закликає берегти себе, свої родини та нашу Україну

    Давайте пам’ятати, що важливим принципом християнства є турбота та піклування про ближніх

    Дорогі громадяни!

    Я щиро вітаю мільйони українських родин зі святом Різдва Христового – символом непереможності добра й милосердя людської душі.

    Традиційно ми відзначаємо Різдво вдома, у сімейному колі. І не існує кращого дня, аби порозумітися між собою, помиритися з тим, кого образив, та пробачити всім, хто образив тебе.

    Нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну, бо всі ми разом – велика єдина українська родина.

    Цьогорічне Різдво особливе. Давайте пам’ятати, що важливим принципом християнства є турбота та піклування про ближніх. Тож традиційні колядки мають бути ще й безпечними. Для здоров’я вас і оточуючих.

    Я бажаю всім веселого Різдва! Бажаю всім щастя, успіху, достатку та, звичайно, міцного-міцного здоров’я. Щоб відчувати аромат і смак запашної куті та всіх дванадцяти страв на столі!

    Бережіть себе, свої родини та нашу Україну!

    Христос народився! Славімо його!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: свята Володимир Зеленський Різдвяні свята
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