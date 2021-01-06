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    Думки вголос

    Нехай новонароджений Христос подасть щастя в кожен дім, а Україні – мир

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Різдво &ndash; свято надії, оповите родинним теплом, злагодою та любов&rsquo;ю до ближнього - Нехай новонароджений Христос подасть щастя в кожен дім, а Україні – мир
    Різдво – свято надії, оповите родинним теплом, злагодою та любов’ю до ближнього

    Теплого Різдва вам, веселих свят, життя – щасливого й довгого! І здорового. Бережіть себе і ближніх своїх

    Браття і сестри! 

    Протягом непростого року ми, українці, допомагали один одному в складних обставинах. Підтримували, захищали, підбадьорювали. Ми так робимо завжди. Це і є солідарність. Українська та європейська. 

    Різдво – свято надії, оповите родинним теплом, злагодою та любов’ю до ближнього. У Віфлеємі Господь прийшов у цей світ і почав свій земний шлях заради нашого спасіння. Вірю, разом ми переможемо будь-яке зло. Віра й любов – велика сила. Любов до Бога. Любов один до одного, любов до землі і рідної країни, до батьків і дітей, до  своєї справи. 

    Давайте особливо згадаємо про солдат, що боронять нашу землю. Про медиків, які рятують наших близьких. Про капеланів, волонтерів, благодійників… Про всіх достойних громадян, які відчувають відповідальність за людей і країну.

    Ми належимо до різних конфесій, але вся наша культура й історія уже більше тисячі років визначаються спільною великою християнською традицією.  Лише уявіть собі, що цей Видубицький монастир в Повісті минулих літ  вперше згадується під одна тисяча сімдесятим роком. 

    А рівно два роки тому передріздвяного дня Православна Церква України отримала Томос про автокефалію.  Дякуємо Його Всесвятості Варфоломію за цей історичний вчинок. Радіємо, що Церкви-Сестри одна за одною визнають незалежність нашої помісної Церкви.

    Теплого Різдва вам, веселих свят, життя – щасливого й довгого! І здорового. Бережіть себе і ближніх своїх.

    Святвечір збира на Різдво Україну.

    Зірка у небі яскрава зійшла.

    Колядка лунає по рідній країні.

    Хай Бог буде з вами завжди і сповна.

    Хай Ангел вкриває крилом кожного з вас.

    А в кожному домі оселяться щастя та спокій.

    Та вистачить сили творити добро, 

    Здолати недолю та втримати волю!

    Нехай же новонароджений Христос подасть щастя в кожен дім, а Україні – мир.

    Радуйся земле, Христос народився!

    Славімо Його!

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: історія українці культура православна церква Різдвяні свята
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