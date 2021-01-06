Зеленський доручив СБУ перевірити інформацію про підпільне щеплення політиків

Президет обіцяє покарання за контрабанду чи контрафакт ковід-вакцини

Президент України Володимир Зеленський доручив правоохоронцям терміново перевірити інформацію про нібито ввезення в країну контрабандою вакцини від Covid-19.

«Доручив Службі безпеки та іншим правоохоронним органам негайно перевірити інформацію про нібито ввезення в Україну контрабандою вакцини від коронавірусу. Якщо хтось справді додумався таємно та з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція має бути максимально жорсткою», – написав президент у своєму Telegram-каналі.

Зеленський також знову наголосив, що держава має чіткий план вакцинації: першими щеплення отримають люди з груп ризику і ті, хто на передовій у боротьбі з Covid-19.

«За контрабанду і контрафакт має бути покарання», – заявив глава держави.

6 січня стало відомо, що українські багатії таємно вакцинуються. Блогер оприлюднив інформацію про ціни й місце. Громадський діяч Назар Приходько повідомив, що українські ВІПи та політики таємно вакцинуються препаратом виробництва Pfizer-BioNtech у Києві.

Також за інформацією бізнесмена Бродського, партію вакцини Pfizer було таємно завезено в Україну чартерним бортом 29 або 30 грудня 2020 року. Він припустив, що вакцину, найімовірніше без розмитнення, пронесли через Зал офіційних делегацій, «прикриваючись паспортом якогось народного депутата».

Після цього повідомлення, яке швидко розповсюджується в соцмережі та ЗМІ, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити інформацію про підпільну вакцинацію від коронавірусу.

Напередодні нового року Офіс президента повідомив, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу. МОЗ України уклало угоду на постачання вакцини компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за одну дозу.

Тим часом Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA) схвалило вакцину проти коронавірусу Moderna для використання на території ЄС. Раніше ЄС схвалив вакцину проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech, яка також є дуже ефективною.