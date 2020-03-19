Поезія Ліни Костенко стала джерелом мудрості для мільйонів українців

У кожного, хто читає вірші Ліни Василівни Костенко, з’являються крила

Сьогодні 90-річний ювілей відзначає видатна українська поетеса, без перебільшення, Українка з великої літери – Ліна Василівна Костенко!

Для мільйонів українців Ваша поезія стала джерелом мудрості й символізує непереможну силу слова та незламний дух свободи.

Кожним рядком Ви стверджуєте велич людського життя. У кожного, хто читає Ваші вірші, з’являються крила.

Знаю, що Ліна Василівна завжди відмовляється від будь-яких державних звань та нагород.

Це яскраво демонструє, як велич та геніальність можуть поєднуватися зі скромністю та людяністю.

Бажаємо Вам міцного здоров’я та добробуту!

Дякуємо за кожен Ваш рядок!