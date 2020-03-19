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    Думки вголос

    Поезія Ліни Костенко стала джерелом мудрості для мільйонів українців

    • Володимир Зеленський

      Президент України

    • Розсилка
    Кожним рядком Ліна Костенко стверджує велич людського життя - Поезія Ліни Костенко стала джерелом мудрості для мільйонів українців
    Кожним рядком Ліна Костенко стверджує велич людського життя
    Фото: 5 канал

    У кожного, хто читає вірші Ліни Василівни Костенко, з’являються крила

    Сьогодні 90-річний ювілей відзначає видатна українська поетеса, без перебільшення, Українка з великої літери – Ліна Василівна Костенко!

    Для мільйонів українців Ваша поезія стала джерелом мудрості й символізує непереможну силу слова та незламний дух свободи.

    Кожним рядком Ви стверджуєте велич людського життя. У кожного, хто читає Ваші вірші, з’являються крила.

    Знаю, що Ліна Василівна завжди відмовляється від будь-яких державних звань та нагород.
    Це яскраво демонструє, як велич та геніальність можуть поєднуватися зі скромністю та людяністю.

    Бажаємо Вам міцного здоров’я та добробуту!

    Дякуємо за кожен Ваш рядок!

    Джерело: блог Володимира Зеленського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Ліна Костенко
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