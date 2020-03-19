Поезія Ліни Костенко стала джерелом мудрості для мільйонів українців
У кожного, хто читає вірші Ліни Василівни Костенко, з’являються крила
Сьогодні 90-річний ювілей відзначає видатна українська поетеса, без перебільшення, Українка з великої літери – Ліна Василівна Костенко!
Для мільйонів українців Ваша поезія стала джерелом мудрості й символізує непереможну силу слова та незламний дух свободи.
Кожним рядком Ви стверджуєте велич людського життя. У кожного, хто читає Ваші вірші, з’являються крила.
Знаю, що Ліна Василівна завжди відмовляється від будь-яких державних звань та нагород.
Це яскраво демонструє, як велич та геніальність можуть поєднуватися зі скромністю та людяністю.
Бажаємо Вам міцного здоров’я та добробуту!
Дякуємо за кожен Ваш рядок!
Джерело: блог Володимира Зеленського