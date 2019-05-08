Потрібно шанувати кожного, хто в роки Другої світової війни боровся за Україну

Володимир Зеленський Новообраний президент України

Володимир Зеленський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У майбутньому нас мають об’єднувати лише перемоги

Іван Анікейович Залужний.

10 травня йому виповниться 101 рік. Капітан першого рангу морської піхоти ВМФ СРСР, учасник Другої світової війни. Нагороджений численними орденами та медалями.

Втратив єдиного внука – Івана Гутніка-Залужного під час війни на Донбасі.

Параскева Василівна Зеленчук-Потяк.

У 13 років стала зв’язковою в УПА. Передавала інформацію, провіант, плела светри.

Сьогодні, у День пам’яті та примирення, ми вшановуємо та вклоняємося перед усіма, хто боровся проти нацизму та загинув за Україну в роки Другої світової війни.

Перед кожним, хто віддав своє життя заради миру. Миру, якого сьогодні так потребує Україна. Миру, запорукою якого стане єдність усіх українців. Для того, щоб у майбутньому нас об’єднували лише перемоги.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»