Про «зраду» на тему президентських кортежів

Про жовті браслети «з клубів». На них – прізвища наших полонених моряків

Якщо працівники УДО, які їхали на мікроавтобусі до Києва, порушили правила й будуть визнані винуватцями ДТП, їх буде притягнуто до відповідальності

Останнім часом у соцмережах багато «зради» на тему того, що я обіцяв відмовитися від кортежів і не зробив цього. Повідомляю для всіх.

Під час пересування президента дорогами України їде 2 автомобілі: президентський і автомобіль охорони. Іноді буває третій – із супроводжуючими особами, членами команди, охороною. Ці автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає «мигалок» тощо. Мабуть, тому фейсбук-спільноті так важко вивчити питання. Президент – такий самий учасник руху, як і всі.

Що стосується ДТП у Запорізькій області – це неприпустимо. Якщо працівники УДО, які їхали на мікроавтобусі до Києва, порушили правила й будуть визнані винуватцями ДТП, їх буде притягнуто до відповідальності. І слава богу, що всі залишилися живими. Щодо затору на Позняках, то давайте згадаємо: 11 липня був візит до Києва Прем'єр-міністра Молдови Майї Санду. І проїзд високого закордонного гостя супроводжувався згідно з дипломатичним протоколом і міжнародними зобов'язаннями України. Відповідно, рух за маршрутом був тимчасово обмежений. І наостанок – про жовті браслети «з клубів». На них – прізвища наших полонених моряків. Носитиму їх доти, поки не повернемо хлопців додому.

Джерело: блог Володимира Зеленського

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