  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Володимир Зеленський

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Про «зраду» на тему президентських кортежів

    • Володимир Зеленський

      Президент України

    • Розсилка
    Про жовті браслети &laquo;з клубів&raquo;. На них &ndash; прізвища наших полонених моряків - Про «зраду» на тему президентських кортежів
    Про жовті браслети «з клубів». На них – прізвища наших полонених моряків

    Якщо працівники УДО, які їхали на мікроавтобусі до Києва, порушили правила й будуть визнані винуватцями ДТП, їх буде притягнуто до відповідальності

    Останнім часом у соцмережах багато «зради» на тему того, що я обіцяв відмовитися від кортежів і не зробив цього. Повідомляю для всіх.

    Під час пересування президента дорогами України їде 2 автомобілі: президентський і автомобіль охорони. Іноді буває третій – із супроводжуючими особами, членами команди, охороною. Ці автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає «мигалок» тощо. Мабуть, тому фейсбук-спільноті так важко вивчити питання. Президент – такий самий учасник руху, як і всі.

    Що стосується ДТП у Запорізькій області – це неприпустимо. Якщо працівники УДО, які їхали на мікроавтобусі до Києва, порушили правила й будуть визнані винуватцями ДТП, їх буде притягнуто до відповідальності. І слава богу, що всі залишилися живими.

    Щодо затору на Позняках, то давайте згадаємо: 11 липня був візит до Києва Прем'єр-міністра Молдови Майї Санду. І проїзд високого закордонного гостя супроводжувався згідно з дипломатичним протоколом і міжнародними зобов'язаннями України. Відповідно, рух за маршрутом був тимчасово обмежений.

    І наостанок – про жовті браслети «з клубів». На них – прізвища наших полонених моряків. Носитиму їх доти, поки не повернемо хлопців додому.

    Джерело: блог Володимира Зеленського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    ДТП автомобіль президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Леонід Радзіховський
    Леонід Радзіховський

    Публіцист

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ