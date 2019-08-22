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    Думки вголос

    Що має зробити Росія, щоб знову посісти своє місце в порядку денному високої дипломатії

    • Володимир Зеленський

      Президент України

    • Розсилка
    Президент РФ Володимир Путін - Що має зробити Росія, щоб знову посісти своє місце в порядку денному високої дипломатії
    Президент РФ Володимир Путін

    «Вдячний тим країнам, які послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності та суверенітету»

    З березня 2014, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни.

    Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову посісти своє місце в порядку денному високої дипломатії.

    Вдячний тим країнам, які послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності та суверенітету.

    Джерело: блог Володимира Зеленського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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