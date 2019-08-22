Що має зробити Росія, щоб знову посісти своє місце в порядку денному високої дипломатії
«Вдячний тим країнам, які послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності та суверенітету»
З березня 2014, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни.
Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову посісти своє місце в порядку денному високої дипломатії.
Вдячний тим країнам, які послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності та суверенітету.
Джерело: блог Володимира Зеленського