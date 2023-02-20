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Володимир Зеленський Президент України

Українці хочуть і будуть жити лише у вільній державі

glavcom.ua
«Через дев’ять років після Революції Гідності битва за нашу незалежність триває»
фото з відкритих джерел

Звернення з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні

Дорогий народе!

Українці знають, що таке виборювати й захищати власну свободу. На площах. На барикадах. На передовій.

У важкі та визначальні моменти історії ми ніколи не здаємось і завжди проявляємо хоробрість і самовідданість. Українці стають за брата, і братом є кожен, хто українець. Це основа нашої єдності. Єдності, яка попри все дає майбутнє нашій державі й народу. Єдності, яка дає нам незламність. І це – основа нашого зв’язку зі світом, з усіма, хто цінує свободу і хто готовий захищати її.

Настає час, і голоси мільйонів зливаються в єдиний голос народу, що каже: українці хочуть і будуть жити лише у вільній державі. У своїй Україні. Яка неодмінно збережеться. І яка неодмінно збереже свободу.

Сьогодні ми вшановуємо героїв, які віддали своє життя за Україну й українців у час Революції Гідності. Героїв Небесної Сотні. Людей різного віку й професій, із різних регіонів, але однакових і справжніх цінностей.

Це повага до кожної людини. Свобода й рівність. Демократія. Відкритість України до світу і поєднаність нашої держави з усією Європою. І, безумовно, це – незалежність України. Те, що мотивувало Майдани збиратись і захищатися. Те, що мотивує тепер боротись і звільняти нашу землю.

Дорогий народе!

Захищаючи Україну зараз, ми пам’ятаємо, що наша міцність і сила духу базуються на міцності й силі багатьох українців, які не здавалися, які мріяли та діяли заради того, щоб Україна жила.

Через дев’ять років після Революції Гідності битва за нашу незалежність триває. За самостійну, вільну й сильну Україну, європейську й демократичну, незалежну й цілісну. І жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію українських героїв.

Рабів до раю не пускають. Це сенс українського тлумачення волі. Це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться.

Слава кожному й кожній, хто зараз у бою за нашу державу!

Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя за Україну та українців!

Вічна шана Героям Небесної Сотні!

Слава Україні!

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Теги: війна президент Революція Гідності

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