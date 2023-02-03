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Втрати путінської армії у війні: вражаюча статистика іноземних ЗМІ

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Втрати путінської армії у війні: вражаюча статистика іноземних ЗМІ
Людські жертви не стануть стримувальним фактором для військових цілей президента РФ
фото з відкритих джерел

«Путін готовий до сотень тисяч жертв в Україні, хоча це може підірвати його політичну підтримку»

За понад 11 місяців війни Росія втратила в Україні приблизно 200 тис. військовослужбовців. Йдеться про вбитих та поранених, повідомляє The New York Times з посиланням та американських та західних офіційних осіб.

Кількість вбитих і поранених російських військових на війні в Україні наближається до 200 тисяч. Ці втрати лише за 11 місяців у вісім разів перевищують американські за два десятиліття війни в Афганістані.

Особливо великих втрат окупаційна армія зазнала у боях за Бахмут і Соледар. Російські аналітики вважають, що людські жертви не стануть стримувальним фактором для військових цілей диктатора Володимира Путіна.

«Війна ведеться на кшталт боротьби, з якою країна зіткнулася під час Другої світової війни, коли загинуло понад вісім млн радянських солдатів. Путін готовий до сотень тисяч жертв в Україні, хоча більша кількість жертв може підірвати його політичну підтримку», – йдеться у статті.

За даними Генштабу, лише за минулу добу, 2 лютого, російська армія втратила у війні проти України 840 військових. Загальні смертельні втрати ворожих військ від початку повномасштабного вторгнення там оцінили у приблизно 130 тис. осіб.

Про великі втрати окупантів розповів і американський генерал Марк Міллі: за його підрахунками, втрат набагато більше, аніж 100 тисяч. Зауважимо, що поняття «втрат», яким оперує Міллі, передбачає врахування не лише загиблих російських військових, а й поранених і, в деяких випадках, дезертирів.

Офіс президента ще у грудні повідомив про 200 тис. незворотних втрат серед окупантів, враховуючи 90 тис. загиблих.

Нагадаємо, Генштаб назвав напрямки, де окупанти зазнають найбільших втрат.

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Теги: росія війна втрати

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