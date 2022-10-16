В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Хвилина мовчання проводиться щодня о 9:00

В Україні проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Згідно з указом Президента Володимира Зеленського №143/2022, хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00, її будуть оголошувати у всіх засобах масової інформації.

«З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, постановляю: започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, яку оголошувати у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності», – йдеться у документі.

Згідно з указом, Кабінету Міністрів, обласним і Київській міській державним адміністраціям доручено забезпечувати проведення загальнонаціональної хвилини мовчання, у тому числі у закладах освіти.

Міністерству закордонних справ також було доручено забезпечити проведення хвилини мовчання закордонними дипломатичними установами України щоденно о 9:00 за місцевим часом у державах перебування.

Нагадаємо, 24 лютого російський диктатор Путін оголосив війну Україні і розпочав масштабне вторгнення. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

США, Європейський Союз та інші країни застосували санкції проти Росії як країни-агресора, міжнародна ізоляція якої посилюється з кожним днем.