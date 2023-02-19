НАТО має до липня розробити гарантії безпеки для України, – Сунак

Прем'єр Британії очікує, що в липні НАТО завершить розробку гарантій безпеки для України

Сунак підтримав ідею вступу України до НАТО

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що союзники по НАТО повинні завершити роботу над розробленням гарантій безпеки для України до майбутньої зустрічі лідерів альянсу на саміті в липні. Про це повідомлє Bloomberg.

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Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, Ріші Сунак підтримав ідею остаточного вступу України до НАТО, але наполягав на тому, що до цього також має бути план гарантування безпеки країни.

«Нам потрібно думати про те, як у майбутньому будемо захищати безпеку України. Це розмова, яку ми повинні почати, тому що саміт у Вільнюсі є гарним місцем для її завершення», — зазначив він.

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Зазначимо, що наступна зустріч лідерів НАТО відбудеться 11 і 12 липня у столиці Литви Вільнюсі.

Сунак також закликав союзників надіслати Україні більше артилерії, далекобійної зброї, танків і систем протиповітряної оборони, щоб відбити російське вторгнення.

Він заявив, що війна в Україні досягла переломного моменту, і Київ може отримати довгоочікувану перевагу, якщо йому дадуть правильну зброю.