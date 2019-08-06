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    Думки вголос

    Вбивство чотирьох українських військових: весь світ побачив, хто саме не хоче миру

    • Володимир Зеленський

      Президент України

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Вбивство чотирьох українських військових: весь світ побачив, хто саме не хоче миру
    Володимир Зеленський

    Ми не припинимо працювати над закінченням бойових дій і не залишимо без відповіді жодну атаку на наших військових

    Четверо українських військових загинули біля Павлополя від обстрілів з ручного протитанкового гранатомета. Хлібне перемир’я тривало 17 днів. Сьогоднішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому. Україна щиро прагне миру. І наше прагнення незмінне. Сьогодні весь світ побачив, хто саме миру не хоче.

    Саме тому я закликаю лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

    Мої щирі співчуття родинам загиблих героїв. Ми не припинимо працювати над закінченням бойових дій і не залишимо без відповіді жодну атаку на наших військових. Україна обов’язково буде єдиною і мирною.

    Слава Україні!

    Джерело: блог Володимира Зеленського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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