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    Думки вголос

    Війна на Донбасі: вже 147 маленьких українців втратили життя

    • Володимир Зеленський

      Президент України

    • Розсилка
    Війна на Донбасі: вже 147 маленьких українців втратили життя

    Розмови з лідерами Європи почнуться сьогодні з питання – як ми разом будемо тиснути на агресора?

    Прилетів до Брюсселя. Попереду – низка зустрічей на найвищому рівні. Але з голови не йде 5-річний Кирило. І ще сотні дітей, які загинули від куль дорослих на сході України. За даними моніторингової місії ООН, на 1 червня цього року на Донбасі втратили життя 147 маленьких українців. 98 хлопчиків. 49 дівчаток. Поранено 363 дитини.

    Близько 200 тисяч дітей є внутрішньо переміщеними особами. Статус жертв війни отримали майже 23 тисячі дітей. Для десятків тисяч ця війна обернулася насильством – психологічним, сексуальним, фізичним.

    Сьогодні, в Міжнародний день безневинних дітей, я користуюся нагодою, щоб іще раз нагадати нашим європейським друзям ці жахливі цифри й закликати Росію припинити війну. Заради того, щоб зберегти життя, зокрема дітей.

    Звісно, закликів замало. Тому мої розмови з лідерами Європи почнуться сьогодні з питання – як ми разом будемо тиснути на агресора? Як ми примушуватимемо його до миру?

    Вірю, що разом ми знайдемо рішення. Нехай не сьогодні, але обов’язково знайдемо. 

    Зобов’язані знайти – заради дітей.

    Джерело: блог Володимира Зеленського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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