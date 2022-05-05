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    Події в Україні

    Росія хоче контролювати морське сполучення України – розвідка Британії

    Росія хоче контролювати морське сполучення України – розвідка Британії
    фото: Генштаб ЗСУ

    Наземні операції російських окупаційних військ зосереджені на сході України

    Росйські окупанти продовжують атакувати ключові міста півдня України – Одесу, Херсон і Маріуполь. Цей намір окупантів повністю контролювати доступ до Чорного моря, повідомляє британська розвідка.

    Зокрема, загарбники хочуть встановити контроль над морським сполученням України, щоб послабити економіку країни, зазначили в розвідці.

    Наземні операції російських окупаційних військ зосереджені на сході України, але Росія продовжує завдавати ракетних ударів по всій території країни, щоб залякати і деморалізувати.

    За повідомленням Генштабу, Росія намагається вести наступ на трьох напрямках. Як повідомлялося, 5 травня Радбез ООН збереться на засідання щодо війни Росії проти України.

    Теги: розвідка росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Росія хоче контролювати морське сполучення України – розвідка Британії