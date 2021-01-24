Народ Росії не бажає повертатися і не повернеться в більшовицьке рабство

Воля народу і істерика влади

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Народ России не желает возвращаться и не вернется в большевицкое рабство. Он не желает, чтобы богатства страны и его налоги расходовались бесконтрольно кучкой людей, насилием и обманом удерживающих власть над страной, превративших в фикцию выборы в законодательные учреждения, заменившие суды жизнью по понятиям, а федерализм вертикалью властного окрика.

Кто из граждан желает противоположного? Кто хочет быть нищим рабом при жирующих господах, безгласным прислужником при хамской власти? Кто? - уверен - никто. Просто не все еще до конца осознали в России, в какую яму путинский режим затолкал народ за последние 10-15 лет, чего он лишил каждого из нас и чем связал и руки и совесть.

Мы можем не соглашаться с программой Алексея Навального по выводу страны из нынешнего бедственного состояния (тем более, что я ее как не видел, так и не вижу), но мы не можем не уважать его право на жизнь (как и собственное право на жизнь), его право на честный и беспристрастный суд (как и наше право на такой суд), его право возвращаться на свою родину, когда он пожелал этого (как и наше право на родину), его право критиковать власть, призывать к честным выборам, к тщательному расследованию предполагаемых коррупционных схем и криминального присвоения национальных богатств страны. Это его право, как и наше право, и даже более того, это обязанность каждого из нас.

Поэтому поддержка Алексея Навального сегодня это не поддержка его программы, даже не поддержка ФБК, это поддержка его и нашего человеческого достоинства и его и нашей гражданской и политической свободы. Это борьба за его и нашу свободу одновременно.

Будет покончено с нынешним авторитарным режимом, и на свободных выборах различные программы восстановления России предстанут перед нами, и сами граждане свободно решат, какая программа им ближе - левых или правых, Навального или Явлинского. Но сейчас мы боремся за само право выбирать, за то, чтобы наш голос не был украден, сфальсифицирован, искажен. Мы боремся за то, чтобы не быть всё в большей степени объектами манипуляции продажных и лживых государственных СМИ, а чтобы самим получая вести из различных источников, анализировать их, делать собственные выводы и действовать в соответствии с этими выводами и нашим жизненным опытом. Нам не нужен Сталин или кто-либо иной, кто «думает за нас».

Кремль и Старая площадь ныне в истерике и ужасе. Они опасны именно хаотичностью своих движений, Тот, Кто наказывает, очевидно лишил их разума. Даже в собственных интересах они должны были бы действовать совсем иначе. Но сейчас властители России похожи на человека с пораженным мозжечком, который не может управлять своими движениями. У них отнялся язык, они неспособны на диалог. Даже с собакой и лошадью говорят. А эти только бьют. Бьют граждан России. Что они ожидают в ответ?

Именно поэтому мы не должны быть равнодушными к происходящему. Сейчас за призывы к мирному митингу в поддержку Алексея Навального по всей стране арестовывают и запугивают людей. Но разве это не суверенное дело и право граждан протестовать против действий власти, которые они считают несправедливыми и, тем более, преступными? Это наше право. Именно за осуществление этого права борется Навальный и мы его должны поддержать помня, что тем мы поддерживаем самих себя, и наших детей и внуков в их праве быть гражданами свободной России.

Не все смогут завтра выйти на площадь. Я, давно находясь в изоляции из-за пандемии, поостерегусь толпы. Но все, и те кто выйдут, и те кто останутся дома, пусть сознают, что борьба за право быть человеком в России вступает в самый решительный фазис. Будущее зависит от нас.

Джерело: блог Андрія Зубова

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