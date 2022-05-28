  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Зубов
  4. Путін, як і Гітлер у 1942 році, покладає надії на дипломатію
рус
    Думки вголос

    Путін, як і Гітлер у 1942 році, покладає надії на дипломатію

    • Андрій Зубов

      Російський історик, релігієзнавець і політолог, доктор історичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Німеччина під час Другої світової війни теж хотіла розколоти антигітлерівську коаліцію - Путін, як і Гітлер у 1942 році, покладає надії на дипломатію
    Німеччина під час Другої світової війни теж хотіла розколоти антигітлерівську коаліцію

    На Заході зараз багато хто починає говорити про збереження обличчя Путіна

    Мовою оригіналу

    Совершенно очевидно, что новейшее оружие, передаваемое западными странами Украине, сможет остановить наступление российской армии и обратить ее вспять. Это будет трудная и кровопролитная война, но в ее исходе нет сомнения, как, после отражения первого наступления Вермахта в России и вступления в войну США в декабре 1941 не было сомнений, что военная машина стран Оси обречена на поражение. Перелом в войне наступил во второй половине 1942, а все последующее стало затянувшимся концом гитлеровской коалиции.

    Однако, у Гитлера в 1942, как и у Путина сейчас остается надежда на благополучный, пусть и не победоносный исход войны. Эта надежда – дипломатическая. Германия проводила постоянные дипломатические зондажи, надеясь расколоть антигитлеровскую коалицию, уговорить англо-саксонские демократии выйти из войны, обещая в качестве платы немалые уступки. Как известно, антигитлеровская коалиция осталась незыблемой и это привело мир к победе над тоталитаризмом и милитаризмом Германо-Австрии, Италии, Японии, Венгрии.

    А вот в 1938-начале 1939 г. было иначе. Демократический мир пошел на сговор с агрессором. Согласился на аншлюс Австрии, на раздел Чехословакии, на оккупацию Италией Албании, готов был предоставить сражавшуюся с японцами китайскую армию Чан Кайши самой себе – и в результате та самая война. Главные бенефициары 1938-39 гг. – Германо-Австрия, Венгрия, Италия, Япония оказались в конечном счете главными жертвами своих же агрессивных режимов, поддерживаемых народами этих стран. Но между этим «конечным счетом» и сладостными успехами побед, бескровных или легких, пролегли шесть лет страшнейшей войны, унесшей жизни 80 миллионов людей и лишивших физической и умственной полноценности еще 136 миллионов раненных, контуженных, пораженных лучевой болезнью и морально раздавленных лагерями и потерей близких, принудительным трудом, изнасилованиями...

    Среди жертв оказались и умиротворители – Великобритания, Франция, и искавшие своих выгод СССР и США, и так умиротворенные Германо-Австрия, Япония, Венгрия, Италия. Из жертв равнодушия и умиротворения больше всех пострадал Китай, существенно меньше – Чехословакия.

    Путь отхода от принципов гуманизма и человечности ради сиюминутных выгод мира оказался непродуктивным. Большая война разразилась в Европе через 10 месяцев после Мюнхенского сговора и приобрела мировой характер через три года. Даже для Гитлера и Муссолини, ликовавших в Мюнхене, успехи закончились через четыре года, а вскоре им пришлось заканчивать и счеты с жизнью.

    Для Путина ныне остается казалось бы то же эффективное дипломатическое оружие – раскол антипутинской коалиции дипломатическими методами и экономическим давлением (нефть, зерно и т.п.). И многие на Западе начинают говорить о «сохранении лица» российского диктатора, о необходимости мира скорейшего и беспринципного, о новом территориальном разделе Украины, об усталости от войны, которая идет не на их территории, а на земле многострадальной Украины. Такие разговоры только что звучали в Давосе, их подпитывают экспертные оценки и некоторые влиятельные СМИ.

    Говорящие так, а среди них я вижу представителей и держав умиротворителей, и держав умиротворенных Мюнхеном, должны вспомнить то прошлое и ту цену за политическую близорукость, которую всем пришлось заплатить в 1939-45 гг.

    В ответ на радостные слова настоящего джентельмена и доброго человека Невилла Чемберлена – «Я привез мир нашему поколению», англичане услышали суровую отповедь Черчилля – «Вы согласились на позор – Вы получили его, теперь Вы получите войну». Не подавший в отставку 10 мая 1940 г. Чемберлен, а сэр Уинстон Черчилль принял эту войну и выиграл ее. Но какой ценой!

    Слова великого британца, победителя нацизма, должны набатно звучать над сегодняшним миром. Они актуальны как никогда.

    Джерело: блог Андрія Зубова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Друга світова війна Україна окупація Адольф Гітлер #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Речник Священного Синоду ПЦУ

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Андрій Іллєнко
    Андрій Іллєнко

    Народний депутат України 7, 8 скликань

    Андрій Ковальов
    Андрій Ковальов

    Релігієзнавець

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін, як і Гітлер у 1942 році, покладає надії на дипломатію