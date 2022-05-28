Путін, як і Гітлер у 1942 році, покладає надії на дипломатію
На Заході зараз багато хто починає говорити про збереження обличчя Путіна
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Совершенно очевидно, что новейшее оружие, передаваемое западными странами Украине, сможет остановить наступление российской армии и обратить ее вспять. Это будет трудная и кровопролитная война, но в ее исходе нет сомнения, как, после отражения первого наступления Вермахта в России и вступления в войну США в декабре 1941 не было сомнений, что военная машина стран Оси обречена на поражение. Перелом в войне наступил во второй половине 1942, а все последующее стало затянувшимся концом гитлеровской коалиции.
Однако, у Гитлера в 1942, как и у Путина сейчас остается надежда на благополучный, пусть и не победоносный исход войны. Эта надежда – дипломатическая. Германия проводила постоянные дипломатические зондажи, надеясь расколоть антигитлеровскую коалицию, уговорить англо-саксонские демократии выйти из войны, обещая в качестве платы немалые уступки. Как известно, антигитлеровская коалиция осталась незыблемой и это привело мир к победе над тоталитаризмом и милитаризмом Германо-Австрии, Италии, Японии, Венгрии.
А вот в 1938-начале 1939 г. было иначе. Демократический мир пошел на сговор с агрессором. Согласился на аншлюс Австрии, на раздел Чехословакии, на оккупацию Италией Албании, готов был предоставить сражавшуюся с японцами китайскую армию Чан Кайши самой себе – и в результате та самая война. Главные бенефициары 1938-39 гг. – Германо-Австрия, Венгрия, Италия, Япония оказались в конечном счете главными жертвами своих же агрессивных режимов, поддерживаемых народами этих стран. Но между этим «конечным счетом» и сладостными успехами побед, бескровных или легких, пролегли шесть лет страшнейшей войны, унесшей жизни 80 миллионов людей и лишивших физической и умственной полноценности еще 136 миллионов раненных, контуженных, пораженных лучевой болезнью и морально раздавленных лагерями и потерей близких, принудительным трудом, изнасилованиями...
Среди жертв оказались и умиротворители – Великобритания, Франция, и искавшие своих выгод СССР и США, и так умиротворенные Германо-Австрия, Япония, Венгрия, Италия. Из жертв равнодушия и умиротворения больше всех пострадал Китай, существенно меньше – Чехословакия.
Путь отхода от принципов гуманизма и человечности ради сиюминутных выгод мира оказался непродуктивным. Большая война разразилась в Европе через 10 месяцев после Мюнхенского сговора и приобрела мировой характер через три года. Даже для Гитлера и Муссолини, ликовавших в Мюнхене, успехи закончились через четыре года, а вскоре им пришлось заканчивать и счеты с жизнью.
Для Путина ныне остается казалось бы то же эффективное дипломатическое оружие – раскол антипутинской коалиции дипломатическими методами и экономическим давлением (нефть, зерно и т.п.). И многие на Западе начинают говорить о «сохранении лица» российского диктатора, о необходимости мира скорейшего и беспринципного, о новом территориальном разделе Украины, об усталости от войны, которая идет не на их территории, а на земле многострадальной Украины. Такие разговоры только что звучали в Давосе, их подпитывают экспертные оценки и некоторые влиятельные СМИ.
Говорящие так, а среди них я вижу представителей и держав умиротворителей, и держав умиротворенных Мюнхеном, должны вспомнить то прошлое и ту цену за политическую близорукость, которую всем пришлось заплатить в 1939-45 гг.
В ответ на радостные слова настоящего джентельмена и доброго человека Невилла Чемберлена – «Я привез мир нашему поколению», англичане услышали суровую отповедь Черчилля – «Вы согласились на позор – Вы получили его, теперь Вы получите войну». Не подавший в отставку 10 мая 1940 г. Чемберлен, а сэр Уинстон Черчилль принял эту войну и выиграл ее. Но какой ценой!
Слова великого британца, победителя нацизма, должны набатно звучать над сегодняшним миром. Они актуальны как никогда.
Джерело: блог Андрія Зубова