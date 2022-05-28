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    Події в Україні

    Соратник Зеленського пояснив, чому Банкова влаштувала чистку послів

    Зеленський заявив, що першочерговим завданням усіх українських послів є домовленості про надання нашій державі зброї - Соратник Зеленського пояснив, чому Банкова влаштувала чистку послів
    Зеленський заявив, що першочерговим завданням усіх українських послів є домовленості про надання нашій державі зброї
    фото: Офіс президента

    «Кожен дипломат має діяти на максимумі»

    Президент, який є дипломатом №1 в Україні, під час війни вимагає конкретних результатів від послів. Якщо людина їх не отримала – має залишити посаду. Саме із цим пов’язана масова зміна послів, яку влаштував Зеленський. Про це у розмові з «Главкомом» розповів голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

    За його словами, на дипломатів нині покладено обов’язок залучати якомога більше допомоги для України.

    «Насамперед, це військова допомога – важке озброєння. Якщо країна є нейтральною, то потрібно ставити питання про економічну, фінансову, гуманітарну допомогу. Кожен дипломат має діяти на максимумі», – пояснив Олександр Мережко.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Кірдоду з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України y Федеративній Республіці Нігерія та Надзвичайного і Повноважного Посла України y Республіці Камерун.

    Напередодні Зеленський попередив послів України. Він заявив, що першочерговим завданням усіх українських послів є домовленості про надання нашій державі зброї.

    Нагадаємо, приховані прихильники Путіна стали частіше публічно заявляти про верховенство Росії у війні та закликати Україну змиритися з втратою території. Зокрема до подібних закликів вдався ексдержсекретар США Генрі Кіссинджер в Давосі, якого згадав в інтерв’ю «Главкому» голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

    Раніше експрезидент Віктор Янукович прикрився Кіссинджером та почав лякати українців новою «загрозою». Він оприлюднив заяву на шести аркушах, у якій порадив не сподіватися на Захід, а домовлятися з Росією не з позицій сили, а висловлюючи повагу.

    Читайте також: Олександр Мережко: Прихильники Путіна в Європі виходять з укриття


    Теги: росія окупанти США війна укриття Володимир Зеленський Україна президент озброєння окупація час Нігерія #stoprussia
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    Соратник Зеленського пояснив, чому Банкова влаштувала чистку послів