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    Думки вголос

    Вибори у Чехії: цього разу обійшлося без російських танків

    Для половини чехів Празька весна і Оксамитова революція 1990 року - на жаль, не їхня історія
    Мовою оригіналу Этот год, 2018 – год пятидесятилетия Пражской весны, которая закончилась в августе, оккупацией Чехословакии советскими войсками при символическом соучастии иных стран Варшавского договора. Через полвека Чешская республика, давно член Европейского Союза и НАТО, продемонстрировала, что половина ее граждан равнодушны к
    • Андрій Зубов

      Російський історик, релігієзнавець і політолог, доктор історичних наук

    • Сьогодні, 12:16
    • Розсилка
    Радянські війська в Чехословаччині в 1968 році
    Радянські війська в Чехословаччині в 1968 році

    Для половини чехів Празька весна і Оксамитова революція 1990 року - на жаль, не їхня історія

    Мовою оригіналу

    Этот год, 2018 – год пятидесятилетия Пражской весны, которая закончилась в августе, оккупацией Чехословакии советскими войсками при символическом соучастии иных стран Варшавского договора.

    Через полвека Чешская республика, давно член Европейского Союза и НАТО, продемонстрировала, что половина ее граждан равнодушны к европейским ценностям политической и гражданской свободы, помощи ближнему и дальнему, и предпочитают им ценности тиранической диктатуры и ксенофобии. Как раз то, что везли с собой советские танки в Чехословакию 50 лет назад.

    Президентские выборы в Чехии, особенно их второй тур, завершившийся только что, показали наглядно, что чешское общество разделено пополам. Оба, прошедшие во второй тур кандидата, действующий президент Милош Земан и его соперник, профессор Йиржи Драгош, фигуры характерные и знаковые. Профессор Драгош, восемь лет возглавлявший Чешскую Академию Наук, а до того, в 1990-е бывший последовательно заведующим лабораторией, заместителем директора и директором академического Института химической технологии – убежденный сторонник европейского пути Чехии. Вместе с Европой он требует ухода России из Крыма и Украины, вместе с Европой он выступает за посильное участие Чехии в размещении беженцев с Ближнего Востока. Всецелая интеграция Чехии в структуры Евросоюза и НАТО, полное принятие европейских политических и гражданских ценностей – его принцип. Драгош – это Чехия в Европе.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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