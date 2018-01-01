Вибори у Чехії: цього разу обійшлося без російських танків

Для половини чехів Празька весна і Оксамитова революція 1990 року - на жаль, не їхня історія

Мовою оригіналу Этот год, 2018 – год пятидесятилетия Пражской весны, которая закончилась в августе, оккупацией Чехословакии советскими войсками при символическом соучастии иных стран Варшавского договора. Через полвека Чешская республика, давно член Европейского Союза и НАТО, продемонстрировала, что половина ее граждан равнодушны к

Андрій Зубов Російський історик, релігієзнавець і політолог, доктор історичних наук

Андрій Зубов

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Радянські війська в Чехословаччині в 1968 році

Для половини чехів Празька весна і Оксамитова революція 1990 року - на жаль, не їхня історія

Мовою оригіналу

Этот год, 2018 – год пятидесятилетия Пражской весны, которая закончилась в августе, оккупацией Чехословакии советскими войсками при символическом соучастии иных стран Варшавского договора.

Через полвека Чешская республика, давно член Европейского Союза и НАТО, продемонстрировала, что половина ее граждан равнодушны к европейским ценностям политической и гражданской свободы, помощи ближнему и дальнему, и предпочитают им ценности тиранической диктатуры и ксенофобии. Как раз то, что везли с собой советские танки в Чехословакию 50 лет назад.

Президентские выборы в Чехии, особенно их второй тур, завершившийся только что, показали наглядно, что чешское общество разделено пополам. Оба, прошедшие во второй тур кандидата, действующий президент Милош Земан и его соперник, профессор Йиржи Драгош, фигуры характерные и знаковые. Профессор Драгош, восемь лет возглавлявший Чешскую Академию Наук, а до того, в 1990-е бывший последовательно заведующим лабораторией, заместителем директора и директором академического Института химической технологии – убежденный сторонник европейского пути Чехии. Вместе с Европой он требует ухода России из Крыма и Украины, вместе с Европой он выступает за посильное участие Чехии в размещении беженцев с Ближнего Востока. Всецелая интеграция Чехии в структуры Евросоюза и НАТО, полное принятие европейских политических и гражданских ценностей – его принцип. Драгош – это Чехия в Европе.

Полной противоположностью ему является Милош Земан. В отличие от Драгоша он, это не только слова, но и политические действия. Земан уже пять лет президент Чешской республики. И его политические действия, равно и предвыборные лозунги создают совершенно иной образ политика. Земан – большой друг г-на Путина и правителей коммунистического Китая. Он не устает подчеркивать, что именно КНР для него пример стабильности и процветания. Крым надо признать российским, это – свершившийся факт, считает Земан. Об этом он не постеснялся заявить с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы в октябре 2017. Подобно российским пропагандистам Земан утверждает, что война в Донбассе – это гражданская война в Украине, и Россия к ней не имеет отношения, поэтому санкции с России давно пора снимать. Они только вредят Чехии. В ноябре Земан посетил Кремль и вновь подчеркнул свое расположение к внутренней и внешней политике России и к президенту Путину лично. Экономические интересы Чехии – на Востоке, не устает повторять он.

Земан – категорический противник размещения передневосточных беженцев в Чехии и в Европе. Он поддержал Брекзит и рекомендовал в Чехии провести подобный референдум. Наконец, Земан активно поддерживает лидера партии относительного парламентского большинства миллиардера Андрея Бабиша. Имея 76 мест из 200, Андрей Бабиш пытается сформировать правительство, но ни одна парламентская партия Чехии не желает вступать с ним в коалицию, так как против него выдвинуты официально обвинения в финансовых махинациях грантами Евросоюза, и кроме того велико подозрение, что он был агентом КГБ в коммунистическое время и свое состояние нажил бесчестно. Земана всё это не смущает. Буквально за несколько дней до второго тура президентских выборов он опять предложил парламенту кандидатуру Бабиша на пост премьера. Многие годы Земан возглавлял социал-демократическую партию Чехии, и он не устает кстати и некстати подчеркивать, что он убежденный атеист. Такая альтернатива была предложена чешским гражданам и 2 миллиона 800 тысяч из них (51,67%) проголосовали за Милоша Земана. За профессора Драгоша проголосовали 2 миллиона 620 тысяч чехов (48,32%). Практически был воспроизведен итог предшествующих выборов 2013 года, когда за Земана проголосовали во втором туре 54,8%, а за его соперника, князя Карла Шварценберга – 45,2%. Читайте також В’ятрович пояснив свої слова про Висоцького Сьогодні, 10:33

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У Фінляндії стартують президентські вибори Сьогодні, 07:15 Для половины чехов Пражская весна и Бархатная революция 1990 года – увы, не их история. Они с теми политиками, которые открыто поддерживают российский режим, не скрывающий своей солидарности с действиями Варшавского договора в августе 1968, и откровенно именующий распад коммунистического блока и СССР в 1990-91 гг. величайшей геополитической катастрофой. Для половины чехов то, что не распалось, где царит коммунистическая стабильность – Коммунистический Китай – образец мудрого государственного устроения. И это – через 27 лет после освобождения от СССР в ноябре 1990. Какую же судьбу готовит себе новое поколение чехов? Русские танки, теперь, скорее всего не понадобятся, и новому Яну Палаху не надо будет сжигать себя на берегу Влтавы у стен старого Карлова Университета. Всё образуется само собой, чинно и благородно. Но нам, в России, тем, кто сердцем были с вышедшими в августе 1968 г. на Красную площадь с плакатом "Руки прочь от Чехословакии", нынешний выбор половины чехов, кажется непонятным и трагическим.

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